"Болезнь была и есть": Хлебникова призналась в тяжелом недуге

Напомним, ранее внешний вид появившейся в телевизионной студии программы "Привет, Андрей!" Марины Хлебниковой вызвал вопросы у поклонников, коллег из шоу-бизнеса и экспертов по имиджу. Большинство заявило, что артистка выглядит намного старше своих 53 лет. Основной версией того, почему она так выглядит, посчитали пристрастие Хлебниковой к алкоголю.

Но в недавнем интервью певица опровергла заявления, заявив, что страдает тяжелым заболеванием с 2005 года.

"Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться", — призналась звезда.

Артистка отметила, что в трудный для себя период "закрылась" от друзей и рядом были только близкие родные. Через несколько лет, признается звезда, врачи так и не дают радужных прогнозов: заболевание Хлебниковой не лечится.

"Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное", — резюмировала звезда.