Вт, 17.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

"Болезнь была и есть": Хлебникова призналась в тяжелом недуге

Марина Хлебникова

ФОТО: скриншот видео

Певица Марина Хлебникова в интервью "Собеседнику" рассказала, что неизлечимо больна. Но звезда не согласилась называть диагноз. 

Напомним, ранее внешний вид появившейся в телевизионной студии программы "Привет, Андрей!" Марины Хлебниковой вызвал вопросы у поклонников, коллег из шоу-бизнеса и экспертов по имиджу. Большинство заявило, что артистка выглядит намного старше своих 53 лет. Основной версией того, почему она так выглядит, посчитали пристрастие Хлебниковой к алкоголю.

Но в недавнем интервью певица опровергла заявления, заявив, что страдает тяжелым заболеванием с 2005 года.

"Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати. Молчала о своих трудностях, так как не умею жаловаться", — призналась звезда.

Артистка отметила, что в трудный для себя период "закрылась" от друзей и рядом были только близкие родные. Через несколько лет, признается звезда, врачи так и не дают радужных прогнозов: заболевание Хлебниковой не лечится.

"Но я не собираюсь об этом трезвонить на весь мир. Это мое личное", — резюмировала звезда. 

В начале своей творческой карьеры Марина Хлебникова появилась на сцене в качестве первой и единственной солистки группы "На-На". Потом она начала успешную сольную карьеру, но всегда следовала советам продюсера Бари Каримыча. Самые популярные песни артистки "Солнышко мое", "Чашка кофею" и "Дожди". 

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