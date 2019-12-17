Стало известно сколько миллионов заработала Пугачева на своём кино-концерте

Юбилей Примадонны был ознаменован большими выступлениями. А ещё звезда вместе с командой специалистов выпустила документальный фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт".

На презентации ленты в Москве были многие знаменитые друзья артистки, в том числе Валентин Юдашкин, Юрий Николаев, Леонид Якубович и ряд других звёзд.

В программе "Ты не поверишь!" прозвучала сумма, которую Алла Борисовна заработала на производстве и прокате фильма - около 30 миллионов рублей (примерно 417 885 евро).

Однако журналисты не могут уверенно утверждать, что звезда получила такой большой гонорар. Они считают, что лента не заинтересовала фанатов - в кино на нее практически никто не пошел. Сама артистка вероятные убытки не обсуждает. На премьере она рассказала, что волнуется перед первым просмотром.

"Меня, конечно, всю колбасит. Но это такое счастье, что картина пошла по регионам. Я бы уже не смогла куда-то поехать", — приводит Starhit слова звезды.