Законопроект о роспуске Рижской думы будет передан в Сейм

Против передачи законопроекта в парламент проголосовали два министра партии KPV LV - министр благосостояния Рамона Петравича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце заявил, что есть основания для роспуска Рижской думы из-за систематически не решаемых проблем с вывозом мусора.

Он добавил, что учтены возражения юристов Госканцелярии, аннотация к законопроекту дополнена необходимыми разъяснениями. Представители Госканцелярии со своей стороны признали, что в аннотации учтены их замечания.

Правительство предложит Сейму рассмотреть законопроект в срочном порядке и уже завтра созвать для этого внеочередное заседание.

Петравича пояснила, что голосует против законопроекта, так как ничто не свидетельствует о неспособности Рижской думы справиться с вывозом отходом, что считается главным аргументом для ее роспуска.

Гиргенс поинтересовался, располагает ли Пуце информацией о том, что в Риге есть проблемы с вывозом отходов. Пуце ответил, что вывоз отходов в столице обеспечен лишь потому, что правительство издало соответствующее распоряжение.

Министр юстиции Янис Борданс добавил, что VARAM предоставило аргументы для роспуска Рижской думы, и Сейм решит, обоснованы ли они.

Как указано в законопроекте, его цель состоит в том, чтобы устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не выполняет автономную функцию самоуправления - обеспечивать вывоз отходов, которая предусмотрена в законе о самоуправления, законе о хозяйственном использовании отходов и других нормативных актах.

Как сообщалось ранее, VARAM объявило о решении инициировать роспуск Рижской думы 6 декабря.

Реагируя на неспособность думы решить вопрос о вывозе отходов, VARAM несколько раз отправляло ей запросы, но не получало ответов по существу, заявил Пуце.

"В последние восемь месяцев VARAM настойчиво обращало внимание Рижской думы на нарушения в обеспечении услуг по вывозу мусора на территории столицы, и правительство дважды объявляло чрезвычайную ситуацию. Деятельность Рижской думы не только незаконна, но и не соответствует интересам общества и способствует недоверию к местной власти", - сказал министр.