Названы результаты голосования финала X Faktors

В воскресенье, 15 декабря, был выяснен победитель третьего сезона X Faktors - им стала Элина Глузунова. Сейчас представители шоу раскрыли, сколько голосов получил каждый из победителей во время последней трансляции.
Обладательница первого места Элина Глузунова получила 21399 голосов;
Обладательница второго места Диана Пашко получила 11792 голоса;
Обладатель третьего места Клавс Озолс получил 7112 голосов.
Стоимость одного голоса составляла 1,42 евро. Собранные во время всей передачи средства в размере 51 507,23 евро будут пожертвованы благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju.
Галерея: Отчет о финале третьего сезона X Faktors