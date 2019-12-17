Вт, 17.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Названы результаты голосования финала X Faktors

Встреча звезд X Faktors с фанатами

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В воскресенье, 15 декабря, был выяснен победитель третьего сезона X Faktors - им стала Элина Глузунова. Сейчас представители шоу раскрыли, сколько голосов получил каждый из победителей во время последней трансляции.

Обладательница первого места Элина Глузунова получила 21399 голосов;

Обладательница второго места Диана Пашко получила 11792 голоса;

Обладатель третьего места Клавс Озолс получил 7112 голосов.

Стоимость одного голоса составляла 1,42 евро. Собранные во время всей передачи средства в размере 51 507,23 евро будут пожертвованы благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju.

Галерея: Отчет о финале третьего сезона X Faktors

Читать также

Актуально

НАВЕРХ