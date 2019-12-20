"Это невозможно!": Zivert о переписке с Гуфом и планах выступить на Евровидении

29-летняя Юлия обрела невероятную популярность ппосле песен "Чак" и "Анестезия". До этого эффектная брюнетка сменила несколько профессий, чего и не скрывает.

Например, Zivert даже попробовала себя в роли стюардессы.

Однако, несмотря на то, что песни девушки на слуху у любителей музыки всего лишь пару лет, она уже удостоилась внимания от некоторых популярных исполнителей. В частности, российский рэпер Гуф (наст. имя - Алексей Довлатов) в интервью Ксении Собчак рассказывал, что любит песни Zivert. Кроме того он даже писал Юлии.

Но в реальности все выглядит совершенно по-другому. В интервью Регине Тодоренко Zivert решила внести ясность в ситуацию с Гуфом.

"Ничем она так как бы и не начиналась, это невозможно. Он просто какое-то время выкладывал сторис с моими песнями, он мне писал о том, что ему нравится мое творчество. Это максимум, что я могу дать", - призналась девушка.

По словам Юлии, она встречалась с Гуфом всего раз в жизни и тот ее даже не узнал.

"Мы виделись один раз, каким-то одним рейсом летели куда-то в Кишинев и он меня не узнал!", - рассмеялась певица.

Отвечая на вопрос Тодоренко о том, сможем ли мы когда-нибудь увидеть выступление Zivert на Евровидении, звезда ответила, что не исключает такую вероятность. Однако девушка подчеркнула, что поедет на конкурс только при одном условии.

"Все может быть. Так понимаю, что многие хотели бы меня там видеть. Я бы хотела, но при определенных условиях. Мне очень важно то, что будет касаться творческой части. Мне важно, чтобы туда никто не вмешивался. Не дам никакому постороннему человеку сделать мне аранжировку, написать мне текст.

Если я туда поеду, я поеду побеждать.

Если делать, то делать это нужно настолько круто, настолько мощно... Я знаю, что делать это нужно своей командой. Я знаю, что мы смогли бы, возможно", - заявила Zivert.

Напомним, 1 ноября Юлия выступила с концертом в Риге. Девушке стало плохо после концерта в Вильнюсе и все волновались, что история может повториться в латвийской столице, но, к счастью, выступление прошло отлично.