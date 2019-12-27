Алена Апина рассказала про похищение цыганами и попытку изнасилования

В своем родном городе певица не была 18 лет. Она считала, что ее в этом городе не любят. Родители Алены развелись в день ее рождения. Тогда девочке исполнилось 10 лет. Апина вспоминает, что ее это очень обижало.

Алена Апина призналась, что никогда не мечтала об эстраде, а хотела стать концертмейстером в опере.

В юности артистка была очень непослушным и непростым ребенком. Она могла поссориться с мамой и неделю прожить у подруги. Стоит сказать, что контингент в их районе был не самый благополучный. Однажды певицу чуть не изнасиловали по дороге домой.

"Я шла из консерватории. У меня была короткая юбка. Это было не самое позднее время... И я захожу в подъезд, а за мной мужчина в капюшоне, как в триллере", - вспоминает Алена.

Девушка громко закричала. На ее счастье у мамы в гостях был приятель. Он выбежал прямо в тапочках и погнался за злоумышленником.

"Не догнал, но это была жуткая жуть", - признается Апина.

Звезда отправилась с телеведущим к дому, где она жила все детство. Рядом была булочная, где маленькую Алену похитили цыгане.

"Я пошла туда с бабушкой. ребенком я была чудесным. Бабушка сказала: "Стой здесь"... Выходит, а меня нет", - рассказывает певица.

Бабушка бросилась искать. Дальше Алена помнит, как шла обратно с другой стороны улицы. Кто-то рассказал, что видел как девочку уводила цыганка.

"Видимо, я там тоже себя так хорошо повела, что они сказала: "Девочка иди"", - смеется Апина.