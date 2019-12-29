Прощаемся с годом 2019-м. Трамп, Грета Тунберг, БоДжо и другие

Медиа же, как водится, заняты подведением политических итогов. И, при известной разнице мнений и оценок, обозреватели Старого и Нового света сходятся в одном: наиболее заметные события уходящего года произошли именно в последние его месяцы.

Доля ноябрьского и декабрьского "сбора" в общегодовой "урожайной корзине" стала действительно очень существенной. Судите сами.

1. Импичмент Трампа (во что бы он ни вылился).

За него большинством проголосовала 19 декабря Палата представителей Конгресса США. Президента обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью (230 голосов за, 197 против) и чинение препятствий работе Конгресса (229:198 соответственно).

Вслед за Эндрью Джонсоном (в 1868 году) и Биллом Клинтоном (в 1998) Дональд Трамп стал третьим президентом США, подвергшимся процедуре импичмента. Не следует, однако, забывать, что импичмент как таковой не означает автоматического отстранения главы государства от должности; это лишь предъявление обвинений, рассмотрением которых теперь займется Сенат.

Следует также помнить, что Сенат наделен законным правом блокировать импичмент, если его сторонников в Верхней палате Конгресса окажется менее двух третей.

Собственно, так уже дважды и случалось - как с Джонсоном, так и с Клинтоном. И ничто не указывает, что в случае Трампа произойдет иначе.

Что бы ни думали о "своем" президенте составляющие сенатское большинство республиканцы, его политическая поддержка остается практически стопроцентной. Оттого не исключено, что "суд" Сената над действующим президентом, который мы будем иметь радость наблюдать уже в январе, станет для Трампа вполне эффектным стартом предвыборной кампании 2020 года. Углубившийся политический раскол американского общества, похоже, в наступающем году преодолен не будет.

2. Сага Brexit наконец приблизилась к развязке. Скорее всего, она наступит уже 31 января.

На досрочных парламентских выборах 12 декабря Консервативная партия Бориса Джонсона одержала внушительную победу, достав 368 кресел. Притом, что уже 326-ти ей хватило бы для формирования нового правительства. В свою очередь, 200 мест, полученных лейбористами - худший результат этой партии аж с 1935 года.

В свою очередь, скандальная Партия Brexit с Фараджем на челе в парламент просто не попала: решающую часть ее электората мастерски "увели" тори.

Сегодня ничего не указывает, что согласованный в октябре с ЕС "сценарий БоДжо" заблокирует британский парламент - как блокировал он один за другим "сценарии Мэй". По всей видимости, Британия покинет ЕС в последний день января, а оговоренный сторонами переходный период продлится до конца будущего года.

Ко всем прочим радостям, материализовавшийся Brexit может ускорить окончательный развал былой метрополии Британской империи, то есть нынешнего Соединенного Королевства.