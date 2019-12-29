Прощаемся с годом 2019-м. Трамп, Грета Тунберг, БоДжо и другие

Декабрь на исходе. Каждый, как может, готовится к новогодней ночи: одни закупают шампанское и петарды; другие, предчувствуя реакцию особо привилегированных членов своих семей на близящийся праздничный "обстрел", запасаются успокоительными таблетками для псов и котов, бесплатно предлагаемыми в эти дни муниципалитетами многих европейских городов.
Медиа же, как водится, заняты подведением политических итогов. И, при известной разнице мнений и оценок, обозреватели Старого и Нового света сходятся в одном: наиболее заметные события уходящего года произошли именно в последние его месяцы.
Доля ноябрьского и декабрьского "сбора" в общегодовой "урожайной корзине" стала действительно очень существенной. Судите сами.
1. Импичмент Трампа (во что бы он ни вылился).
За него большинством проголосовала 19 декабря Палата представителей Конгресса США. Президента обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью (230 голосов за, 197 против) и чинение препятствий работе Конгресса (229:198 соответственно).
Вслед за Эндрью Джонсоном (в 1868 году) и Биллом Клинтоном (в 1998) Дональд Трамп стал третьим президентом США, подвергшимся процедуре импичмента. Не следует, однако, забывать, что импичмент как таковой не означает автоматического отстранения главы государства от должности; это лишь предъявление обвинений, рассмотрением которых теперь займется Сенат.
Следует также помнить, что Сенат наделен законным правом блокировать импичмент, если его сторонников в Верхней палате Конгресса окажется менее двух третей.
Собственно, так уже дважды и случалось - как с Джонсоном, так и с Клинтоном. И ничто не указывает, что в случае Трампа произойдет иначе.
Что бы ни думали о "своем" президенте составляющие сенатское большинство республиканцы, его политическая поддержка остается практически стопроцентной. Оттого не исключено, что "суд" Сената над действующим президентом, который мы будем иметь радость наблюдать уже в январе, станет для Трампа вполне эффектным стартом предвыборной кампании 2020 года. Углубившийся политический раскол американского общества, похоже, в наступающем году преодолен не будет.
2. Сага Brexit наконец приблизилась к развязке. Скорее всего, она наступит уже 31 января.
На досрочных парламентских выборах 12 декабря Консервативная партия Бориса Джонсона одержала внушительную победу, достав 368 кресел. Притом, что уже 326-ти ей хватило бы для формирования нового правительства. В свою очередь, 200 мест, полученных лейбористами - худший результат этой партии аж с 1935 года.
В свою очередь, скандальная Партия Brexit с Фараджем на челе в парламент просто не попала: решающую часть ее электората мастерски "увели" тори.
Сегодня ничего не указывает, что согласованный в октябре с ЕС "сценарий БоДжо" заблокирует британский парламент - как блокировал он один за другим "сценарии Мэй". По всей видимости, Британия покинет ЕС в последний день января, а оговоренный сторонами переходный период продлится до конца будущего года.
Ко всем прочим радостям, материализовавшийся Brexit может ускорить окончательный развал былой метрополии Британской империи, то есть нынешнего Соединенного Королевства.
Трещина, пробежавшая уже накануне злосчастного референдума 2016 года между английско-валлийской его частью и Шотландией, никуда не делась. Ведь шотландцы, традиционно обвиняемые англичанами в национализме, в большинстве своем покидать ЕС не желают. Поэтому очень возможный новый референдум о шотландской независимости - в отличие от прежнего, проведенного в 2014 году - в новых условиях имеет достаточно шансов на успех.
3. "БоДжо" вовсе не такой убежденный "поклонник Путина", каким его привыкли малевать СМИ, а королева Елизавета через пару лет намерена удалиться на пенсию. Если, конечно, доживет.
В самый канун Рождества британское издание The Spectator обратилось к своим бывшим и нынешним авторам со стандартным вопросом: "когда вы изменяли ваше мнение?" К изумлению многих, ответ Бориса Джонсона был именно о британо-российских отношениях.
- Я в самом деле изменил свое мнение о возможности "перезапуска" отношений с Россией, - признался премьер,
- Вслед за многими предшествовавшими дипломатами и премьерами я действительно полагал, что с Россией мы можем все начать с начала. Это великая страна, с которой мы вместе сражались с фашизмом. Увы, к великому своему разочарованию, я был неправ.
В свою очередь, в последние дни ноября несколько британских пресс-ресурсов сообщили о решении королевы Елизаветы сложить с себя обязанности монарха по достижении 95-летнего возраста. То есть через два года. Впрочем, такого понятия как "уход на пенсию" для царственных особ не существует, ведь быть монархом - не работа, но судьба. Поэтому легальных возможности удалиться на покой есть лишь две: либо через отречение от престола, либо путем назначения регента. Именно последний вариант королева и предпочла.
Регентом по монаршей воле будет назначен старший сын Елизаветы, принц Чарльз. Тоже, надо сказать, не слишком молодой человек, давным-давно и думать о престоле позабывший. Так или иначе, именно в конце 2019 года Его Высочество дождался-таки своего официального объявления престолонаследником.
Неясно, правда, насколько захватывающей представляется сегодня самому принцу такая - в свое время очень желанная - перспектива. Но разве кто-то его спрашивает?
4. Новая пятилетняя каденция евроинституций началась также в конце года, 1 декабря.
Хотя европарламентариев граждане ЕС выбрали уже в мае, утверждение ключевых должностей в Еврокомисси и Совете Европы произошло в осенние месяцы.
На посту шефа Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера сменила Урсула фон дер Ляйен. Она стала первой женщиной в этой должности в истории ЕК. Но не в собственной биографии: ведь до последнего времени Урсула фон дер Ляйен возлавляла еще более "мужское" ведомство, Минобороны ФРГ.
Председателем Совета Европы избрали бывшего премьера Бельгии Шарля Мишеля. А новым президентом Европарламента стал снова итальянец, Давид Сассоли. В отличие от своего предшественника Антонио Таяни из фракции Европейской Народной партии (ЕРР), новый президент принадлежит к иной партийной "семье" - Прогрессивному Альянсу социалистов и демократов (S&D).
Что же до ЕРР, до сих пор самой обширной фракции в Европарламенте, то теперь ее возглавляет хорошо нам знакомый Дональд Туск. Дипломатично отказавшийся баллотироваться на президентских выборах 2020 года на своей родине.
5. Солидный удельный вес Зеленых в нынешнем ЕП - как и серия инициатив международных НПО и всевозможных активистов, завороженных персоной мадемуазели Тунберг - отвели "климатической проблеме" одну из приоритетных ролей в обновленной европовестке.
Написано в уходящем году на тему "экобесия" было немало, и очень разного (что греха таить, я и сам в той "свалке" поучаствовал), но теперь, когда страсти несколько поутихли, появились более взвешенные точки зрения - как на саму проблему, так и на будущее этого тренда глобальной политики.
Едва ли не самым правдоподобным из недавно опубликованных видится прогноз российского экономиста, директора Центра исследований постиндустриальных обществ Владислава Иноземцева: "Истерия вокруг "изменения климата" ... в перспективе неизбежно сойдет на нет как ввиду неочевидности связи между самим этим процессом и деятельностью человека, так и по причине появления действенных инструментов коррекции возникающих диссонансов... Основная проблема переместится на тему ... опасных отходов и мусора, которые угрожают нам больше, чем потепление атмосферы из-за повышена концентрации парниковых газов. Обеспечение полной рециркуляции используемого ... сырья станет главной технологической задачей будущего".
6. Попытки Кремля хотя бы частично возродить покойную империю в уходящем году не привели к заметным результатам.
В частности, в декабре за нашей юго-восточной границей происходили прямо-таки чудеса чудесные. Диктаторский режим Лукашенко продемонстрировал трогательное единение с народом, дав молчаливое "добро" на митинги патриотичных граждан против предложенного РФ "проекта интеграции". Который самому-то Лукашенко нужен, как дырка в голове. Последний митинг прошумел в Минске 20-го декабря, став уже третьим в течение месяца. И вряд ли последним.
Параллельно, в СМИ распространилась информация, что-де не далее как в январе Минск намерен посетить Майк Помпео. И, хотя прямой угрозы аншлюса Беларуси на данный момент большинство комментаторов не усматривает, желание США "держать руку на пульсе" вполне симптоматично.
Что же касается Украины, то декабрьская встреча Зеленского с Путиным в "нормандском формате", вопреки опасениям многих, капитуляцией для Киева не обернулась.
7. В уходящем году практически вся ЦВЕ отпраздновала тридцатилетие своего освобождения от коммунистической тирании.
Катарсисом в цепочке национальных демократических революций стало, понятно, крушение Берлинской стены, но финальный - и самый драматичный - ее эпизод тридцать лет назад пришелся именно на последние дни года, канун Рождества. Речь о свержении румынской национал-коммунистической диктатуры.
С тех пор эта большая страна на юго-востоке Европы добилась заметных успехов, став сегодня едва ли не самой свободной в регионе. Но на темы не очень давнего прошлого говорить в Румынии не сильно любят, как бы его стесняясь.
Хорошего, действительно, было немного. С короткой передышкой в три года, с 1944 по 1947, на смену фашистскому авторитарному режиму явился коммунизм в его сталинской версии. Да и революцию конца 1989 года, начинавшуюся как народное движение, у народа тоже умудрились украсть коммунистические функционеры, обеспечив себе "мягкую" адаптацию к новым реалиям. И дележ за закрытыми дверьми всего, что там и тогда можно было поделить.
В самом деле, почему бы было не украсть революцию там, где воровство во все времена было одним из главных забав правящих элит?
Это сейчас молодое гражданское общество очень уж активно любым фактам воровства противится, но тогда, тридцать лет назад, - кого в смертельно измученном национал-коммунизмом народе такое могло удивить?
То, что парламентская демократия заработала в стране лишь в 1996 году - это старая беда. А куда более актуальная - в том, что адекватной и многосторонней оценки декабрьских событий 1989 года, услышать которую так желают в Европарламенте, что даже недавно специально обратились за этим к Бухаресту, - в Румынии пока не прозвучало.
Суд над бывшим якобы оппозиционным коммунистическим аппаратчиком и впоследствии двукратным (!) президентом страны Ионом Илиеску, в начале века оскандалившимся отрицанием Холокоста в Румынии, а ныне - по совокупности злоупотреблений властью как в дни революции, так и в последующие годы - обвиненным в преступлениях против человечности, растянулся на годы. И конца ему пока не видать.
Быть может, завершение его процесса мы все же увидим в наступающем 2020-м.
Должны же, черт побери, восточноевропейцы хотя бы на тридцать первом году свободной жизни наконец разобраться со своим коммунистическим прошлым!
На этой в меру патетической ноте и завершу калькуляцию итогов. Плохим уходящий год для нас определенно не был. Каким будет новый, увидим мы уже очень скоро, никуда не денемся.
Всех с наступающим 2020-м!