Влияние пожара на Андрейсале на качество воздуха будет известно в феврале

Однако то, что дым рассеялся на обширной территории, уменьшает вероятность существенного увеличения уровня загрязнения в каком-то определенном месте, сообщили агентству LETA в Государственной службе окружающей среды (VVD).

Специалисты отмечают, что в состав шин входит каучук, соединения серы и тяжелые металлы, а также различные другие примеси.

При сжигании шин выделяются углекислый газ, угарный газ, оксиды серы, твердые частицы, тяжелые металлы и другие вредные соединения. Загрязнение, вызванное горением шин, намного вреднее задымления, вызываемого лесными пожарами.

VVD пояснила, что во время пожара погодные условия были благоприятными для того, чтобы загрязнение воздуха не поставило под угрозу здоровье жителей какого-либо конкретного района Риги и не попало с осадками в почву в концентрированном виде.

Дым от пожара рассеялся на обширной территории, что уменьшило вероятность образования опасного уровня загрязнения в каком-либо конкретном месте.

VVD также сообщила, что специалисты Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии ежемесячно проводят оценку качества воздуха в Латвии. Результаты тестирования твердых частиц и образцов осадков, собранных в начале января в Риге, будут доступны к началу февраля. Тогда можно будет сделать вывод о наличии загрязнения.

Галерея: Последствия пожара на Андрейосте

Как сообщалось, в субботу вечером в Риге, на Андрейсале, загорелся склад автопокрышек, и в окрестностях возникло сильное задымление.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) агентству LETA сообщили, что в 22.33 поступил вызов на ул. Андрейостас, где горел ангар.

Распространение огня удалось ограничить в час ночи, а ликвидирован пожар был сегодня в 5.42 утра. На месте происшествия работали десять специализированных пожарных автомашин и 41 пожарный.

Примерная площадь горения составила 750 кв.м. Перед прибытием пожарных из ангара собственными силами эвакуировался один человек, который был передан врачам неотложной помощи.