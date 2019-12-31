В мире встретили Новый год

От фейерверков не стали отказываться в Австралии, несмотря на сильные лесные пожары на юго-востоке страны.

Галерея: Праздничный фейерверк в Сиднее

Как пишет Deutsche Welle, независимое государство Самоа в южной части Тихого океана стало первой страной в мире, которая встретила 2020-й год и новое десятилетие. Праздник отметили традиционными танцами, а также многочисленными огненными шоу.

В Лондоне только согласно официальной информации фейерверков ожидалось около 12 тысяч.

Помимо этого, впервые за год прозвонит Биг-Бен: он отсчитал 12 ударов.

Немцы - еще одни любители проводить старый и встретить Новый год под залпы своего собственного салюта. Тем не менее в этот раз сделать это удастся не везде, пишет издание.

В Берлине, например, из соображений безопасности запретили любительский фейерверк на площади Александерплац и у Бранденбургских ворот, где - уже в 25-й раз - проходит самая большая в Германии новогодняя вечеринка под открытым небом. Под нее был отведен сектор города общей протяженностью около 1,5 километров.

Как пишет Deutsche Welle, в России Новый год первыми отметили жители Анадыря, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

Встретить Новый год в Москве можно на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в столичных парках, а также на катках.