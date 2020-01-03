Эксперимент: улицу Тербатас закроют для транспорта. Запретят и стоянку

Как сообщалось ранее, в этому году в первую субботу каждого месяца одна из улиц центра столицы будет закрываться для транспорта. Первой станет именно улица Тербатас.

Улица будет предоставлена пешеходам и велосипедистам, также по ней со скоростью до 10 км в час будет ходить 10-ый троллейбус.

Также сообщается, что с 20 часов 3 января до 20 часов 4 января на улице Тербатас будет запрещена стоянка автомашин.