Эксперимент: улицу Тербатас закроют для транспорта. Запретят и стоянку

В субботу, 4 января, улица Тербатас на участке от Элизабетес до Стабу будет закрыта для автотранспорта.
Как сообщалось ранее, в этому году в первую субботу каждого месяца одна из улиц центра столицы будет закрываться для транспорта. Первой станет именно улица Тербатас.
Улица будет предоставлена пешеходам и велосипедистам, также по ней со скоростью до 10 км в час будет ходить 10-ый троллейбус.
Также сообщается, что с 20 часов 3 января до 20 часов 4 января на улице Тербатас будет запрещена стоянка автомашин.
Стоянки будут закрыты на участке ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу, а также на участках ул. Мартас, Акас и Дзирнаву.