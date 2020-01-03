Пт, 3.01.2020
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Эксперимент: улицу Тербатас закроют для транспорта. Запретят и стоянку

Улица Тербатас без машин

ФОТО: Ingars Tenis/TVNET

В субботу, 4 января, улица Тербатас на участке от Элизабетес до Стабу будет закрыта для автотранспорта. 

Как сообщалось ранее, в этому году в первую субботу каждого месяца одна из улиц центра столицы будет закрываться для транспорта. Первой станет именно улица Тербатас.

Улица будет предоставлена пешеходам и велосипедистам, также по ней со скоростью до 10 км в час будет ходить 10-ый троллейбус.

Также сообщается, что с 20 часов 3 января до 20 часов 4 января на улице Тербатас будет запрещена стоянка автомашин. 

Стоянки будут закрыты на участке ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу, а также на участках ул. Мартас, Акас и Дзирнаву.

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