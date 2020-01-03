Сергей Шнуров: "Ученик мой, славный малый. Жаль, что он не сын Алсу"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей Instagram-странице видео с выступления своего подопечного Антона Токарева. Ролик музыкант подписал сатирическим четверостишием.
Сергей Шнуров часто делает стихотворные зарисовки различных ситуаций и происшествий.
На этот раз он высказался про итоги шоу "Голос" на Первом канале.
"Я бы накрутил бы баллы.
Но не дали, не спасу.
Ученик мой, славный малый,
Жаль, что он не сын Алсу", - написал музыкант.
На сообщение отреагировал Сергей Лазарев.
"Победитель! Он крутой!" - написал он.
Напомним, победителем восьмого сезона стал ученик Константина Меладзе Аскер Бербеков. Своим стихотворением Шнуров припомнил скандал в последнем сезоне "Голос. Дети". Тогда победу одержала дочь Алсу, за которую было получено максимальное количество голосов. Сейчас правила голосования изменились. Теперь это можно сделать лишь при помощи sms-сообщения.