Сергей Шнуров: "Ученик мой, славный малый. Жаль, что он не сын Алсу"

Сергей Шнуров часто делает стихотворные зарисовки различных ситуаций и происшествий.

На этот раз он высказался про итоги шоу "Голос" на Первом канале.

"Я бы накрутил бы баллы.

Но не дали, не спасу.

Ученик мой, славный малый,

Жаль, что он не сын Алсу", - написал музыкант.

На сообщение отреагировал Сергей Лазарев.

"Победитель! Он крутой!" - написал он.