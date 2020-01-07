Названы авиакомпании, которые чаще всех отказывают клиентам в компенсациях

Также высокие показатели отказа зафиксированы у бюджетной авиакомпании Ryanair - 98,4%. За ней следует Avianca - 97,1%, латвийская национальная авиакомпания airBaltic - 94,6%, easyJet - 87,3%. Первую десятку заключает российская авиакомпания "Аэрофлот" с 86,2% отклоненных исков.

Для сравнения, другая бюджетная авиакомпания Wizz Air отклонила 61,4% обоснованных исков, в свою очередь Ukrainian International Airlines отклонила 48,3% исков, что можно сравнить с нидерландской (47,9%) и Emirates (48,8%).

Меньше всего требования компенсации отклоняют Transavia и HOP (28% у каждой компании), Delta Air Lines (27,8%), Brussels Airlines (27,5%), American Airlines (27,4%), Icelandair (26,7%) и Eurowings (23,6%).

AirHelp указывает, что в среднем количество отклоненных исков в 2019 году выросло примерно на 30% в сравнении с 2018 годом.

Согласно Еврорегламенту пассажир может надеяться на получение компенсации в размере 250-600 евро, если его рейс из аэропорта, который расположен в Евросоюзе, задержался более чем на 3 часа или отменен за 14 дней или меньше до даты вылета.