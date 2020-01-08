СМИ: Степаненко обвиняют в подделке документов

Продолжается дело о разделе имущества между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном. 4 января на Первом канале вышла программа "Пусть говорят". Ведущий Дмитрий Борисов рассказал, что юморист якобы подарил своей помощнице Татьяне Брухуновой квартиру за 300 миллионов рублей (4,3 тысячи евро) будучи в браке со Степаненко. Соответствующие документы стали приходить в редакцию программы.
Гости студии обсудили слухи о свадьбе юмориста и его помощницы. Что касается возможной беременности Татьяны, то актер Вячеслав Манучаров признал, что зная Евгения Вагановича ничто нельзя исключать.
"Дыма без огня не бывает... Он динозавр движения... Возможно все..." - указал он.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин говорит о том, что информация о покупке квартиры не является правдивой. Более того, Жорин обвинил Елену Степаненко в подделке документов, так как артистка понимала, что раздела имущества с супругом не избежать.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин и вовсе обвинил Елену Григорьевну в подделке документов.
"Когда Елена Степаненко заподозрила, что у Евгения Вагановича начались серьезные отношения, она просчитала, что все это рано или поздно может закончиться разделом имущества. Она пошла в атаку. Она решила, что имеет право претендовать на большую часть имущества", - объяснил он.
Адвокат намекнул, что автором документов о якобы подаренной Брухуновой квартире является сама Степаненко.
"Чтобы успокоить общественность, в редакции многих СМИ стали поступать тайные, фейковые документы. Фотографии несуществующих квартир, в которых оборудованы какие-то детские кроватки. Это все абсолютный фейк", - подытожил он.