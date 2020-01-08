СМИ: Степаненко обвиняют в подделке документов

Гости студии обсудили слухи о свадьбе юмориста и его помощницы. Что касается возможной беременности Татьяны, то актер Вячеслав Манучаров признал, что зная Евгения Вагановича ничто нельзя исключать.

"Дыма без огня не бывает... Он динозавр движения... Возможно все..." - указал он.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин говорит о том, что информация о покупке квартиры не является правдивой. Более того, Жорин обвинил Елену Степаненко в подделке документов, так как артистка понимала, что раздела имущества с супругом не избежать.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин и вовсе обвинил Елену Григорьевну в подделке документов.

"Когда Елена Степаненко заподозрила, что у Евгения Вагановича начались серьезные отношения, она просчитала, что все это рано или поздно может закончиться разделом имущества. Она пошла в атаку. Она решила, что имеет право претендовать на большую часть имущества", - объяснил он.

Адвокат намекнул, что автором документов о якобы подаренной Брухуновой квартире является сама Степаненко.