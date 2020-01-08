Кариньш пояснил, по какой причине Латвия может покинуть Ирак

Если правительство Ирака не откажется от сделанного в свое время приглашения, латвийские военнослужащие продолжат обучение сил безопасности этой страны, сказал в передаче Rīta Panorāma на LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он подчеркнул, что представители Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии находятся в Ираке по приглашению правительства этой страны принять участие в борьбе против террористической организации "Исламское государство".
Если эти условия, то есть высказанное Ираком приглашение, не изменится, латвийские военнослужащие могли бы продолжать миссию.
Если же правительство Ирака поддержит резолюцию парламента, в которой содержится призыв о выводе из страны солдат НАТО, Латвия Ирак покинет, сказал премьер.
Правительство Латвии на этой неделе планировало рассмотреть вопрос о продлении срока участия НВС в международной антитеррористической операции в Ираке, однако он был перенесен на следующую неделю, так как министр обороны Артис Пабрикс не находится в стране.
Обучением сил безопасности Ирака занимаются шесть латвийских инструкторов, но ранее допускалось, что Латвия может расширить свой контингент в Ираке.
Кариньш отметил, что правительству решение по этому вопросу придется принимать в ситуации, когда в Ираке растет напряженность.
- Иран в среду утром обстрелял ракетами по крайней мере две иракские авиабазы, на которых размещены американские военные. Обстрел стал первой атакой Ирана в мести США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
- Представитель Минобороны Латвии по связям с прессой Каспар Галкин сообщил, что на одной из обстрелянных баз находятся и латвийские солдаты, ни один из них не пострадал. Дислоцированные на базе военные были информированы о возможных атаках и были к ним готовы, заверил представитель Минобороны.