Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который провел в воде 11 часов

30 декабря капитан яхты, на которой путешествовал актер и его девушка Камила Морроне получил сообщение о 24-летнем гражданине Франции, который выпал за борт круизного лайнера.

Ди Каприо принял решение изменить маршрут и найти попавшего в беду мужчину.

Известно, что яхта звезды направлялась к острову Сен-Бартелеми и была единственным судном в этом радиусе.

Капитан отметил, что спасение мужчины - "один шанс на миллиард".