Чт, 9.01.2020
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Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который провел в воде 11 часов

Леонардо Ди Каприо

ФОТО: AP/Scanpix

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который оказался в за бортом в Карибском море. Об этом пишет Daily Mail. 

30 декабря капитан яхты, на которой путешествовал актер и его девушка Камила Морроне получил сообщение о 24-летнем гражданине Франции, который выпал за борт круизного лайнера. 

Ди Каприо принял решение изменить маршрут и найти попавшего в беду мужчину. 

Известно, что яхта звезды направлялась к острову Сен-Бартелеми и была единственным судном в этом радиусе.

Капитан отметил, что спасение мужчины - "один шанс на миллиард". 

Напомним, что Леонардо Ди Каприо активный защитник природы. Актер также сейчас призывает к спасению флоры и фауны Австралии. 

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