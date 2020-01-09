Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который провел в воде 11 часов

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас мужчину, который оказался в за бортом в Карибском море. Об этом пишет Daily Mail.
30 декабря капитан яхты, на которой путешествовал актер и его девушка Камила Морроне получил сообщение о 24-летнем гражданине Франции, который выпал за борт круизного лайнера.
Ди Каприо принял решение изменить маршрут и найти попавшего в беду мужчину.
Известно, что яхта звезды направлялась к острову Сен-Бартелеми и была единственным судном в этом радиусе.
Капитан отметил, что спасение мужчины - "один шанс на миллиард".
Напомним, что Леонардо Ди Каприо активный защитник природы. Актер также сейчас призывает к спасению флоры и фауны Австралии.