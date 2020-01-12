Не только Петросян, но и Галкин и Пугачева: секреты приостановленной "Смехопанорамы"

На 25-летие "Смехопанорамы" Евгений Петросян рассказал Андрею Малахову несколько фактов о создании этой легендарной программы.

Удивительная история талисмана программы

Клоун, талисман "Смехопанорамы" ФОТО: скриншот видео

Евгений Ваганович привез эту фигурку клоуна из Германии. Как рассказал юморист телеведущему Андрею Малахову, этого талисмана могло и не быть. Оказывается, у телеведущего было слишком много ручной клади и он не мог пройти контроль. Среди многочисленных коробок и сумок, была и упаковка с клоуном. К счастью, подошла группа русских школьников. Радостный Петросян попросил ребят разобрать его ручную кладь. Так талисман попал в Россию. Как отметил юморист, она с самого начала знал, что этот клоун станет очень знаменитым.

Евгений Петросян мог стать киноактрером

Юморист откровенно рассказал, как отказался от роли Шурика в фильме у легендарного режиссера Леонида Гайдая.

Оказывается, Евгений Ваганович мог сыграть главную роль в кинофильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

"Я прошел фотопробы и уже репетировал с Гайдаем. Вдруг я понял, что это больше лирическая роль, чем комическая. А мне хотелось быть комиком", - вспоминает Петросян.

Юморист признался, что он не совсем понимал, что ему нужно делать:

"Ну, а что тут смешного? Я учу с ней тексты. Я влюблен, но я увлечен экзаменом", - спросил Петросян режиссера.

"Придумай что-нибудь комическое. Например, разлей воду и выпей ее со стола", - ответил Леонид Гайдай.

Артист признался, что сам отказался от роли: "Мы же не знали, что это за фильм!".

Примечательно, что исполнительница главной роли - Наталья Селезнева, тоже не подозревала, что это станет "знаковой картиной".

"Иначе, не было бы этой передачи! Браво, что не взяли", - подчеркнул писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.

Дебют Максима Галкина на телевидении

ФОТО: скриншот видео

Именно на телепрограмме "Смехопанорама" состоялся дебют известного юмориста и шоумена Максима Галкина. Тогда Максима показали вместе с другим молодым артистом - Сергеем Дроботенко. Эта передача стала отправным пунктом в карьере начинающего юмориста.

"Смехопанорама" открывала новые имена

Евгений Петросян на шоу "Привет, Андрей!" ФОТО: скриншот видео

Евгений Петросян признался, что он учредил несколько конкурсов для молодых артистов пародии и просто открыл новые имена. Именно благодаря Евгению Вагановичу неизвестные артисты из глубинки становились настоящими звездами. В 90-е годы их регулярно звали на корпоративы, они давали десятки концертов и просто купались в деньгах. Конечно, не все могли справиться с такой популярностью.

Евгений Петросян ФОТО: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny

Двойник Аллы Пугачевой

Впервые талантливая актриса- пародистка Галина Базаркина, которая теперь живет в Германии, появилась именно в "Смехопанораме". Женщина запомнилась уникальным номером, в котором была как две капли воды похожа на Аллу Пугачеву. Кроме того, женщина копировала и голос Примадонны. Сейчас женщина уже не снимается, но прекрасно поет, а значит, талант еще не растеряла.

ФОТО: скриншот видео