Пн, 13.01.2020
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  • Не только Шварев: в прошлом году статус беженца в Латвии получил 21 российский гражданин

Не только Шварев: в прошлом году статус беженца в Латвии получил 21 российский гражданин

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в 2019 году предоставило статус беженца 37 лицам, в том числе 21 гражданину России, сообщили агентству LETA в PMLP.

В прошлом году убежища в Латвии просили 178 лиц, больше всего - из Азербайджана, России, Грузии, Украины и Индии.

14 иностранным гражданам был присвоен альтернативный статус. Среди них тоже есть граждане России.

Как сообщалось, Латвия предоставила политическое убежище российскому журналисту Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

"Мне и моей семье власти Латвии предоставили политическое убежище, признав, что в России меня преследуют за профессиональную деятельность", - заявил "Интерфаксу" журналист.

Шварев отметил, что, несмотря на политическое убежище, он намерен продолжить добиваться своего оправдания и прекращения уголовного преследования.

Статус беженца в Латвии может быть предоставлен, если человек имеет основания бояться преследований в своей стране по расовым, религиозным, национальным, социальным или политическим мотивам.

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