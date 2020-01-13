Не только Шварев: в прошлом году статус беженца в Латвии получил 21 российский гражданин

В прошлом году убежища в Латвии просили 178 лиц, больше всего - из Азербайджана, России, Грузии, Украины и Индии.

14 иностранным гражданам был присвоен альтернативный статус. Среди них тоже есть граждане России.

Как сообщалось, Латвия предоставила политическое убежище российскому журналисту Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

"Мне и моей семье власти Латвии предоставили политическое убежище, признав, что в России меня преследуют за профессиональную деятельность", - заявил "Интерфаксу" журналист.

Шварев отметил, что, несмотря на политическое убежище, он намерен продолжить добиваться своего оправдания и прекращения уголовного преследования.