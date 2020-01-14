Выпавшую из окна юную модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Теперь же появилась информация о том, что Ксения в сознании, но все еще находится в реанимации. Рядом с ней постоянно дежурит мама.

"Пока еще есть угроза жизни, как только она исчезнет, тогда ее переведут.

Очень много переломов, травм, отбиты органы. Последствия могут проявить себя в любой момент. Медики не спешат делать какие-либо прогнозы",

- приводит слова женщины издание StarHit.

Вечером 13 января телеграм-канал Mash сообщил, что Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока же медики пытаются стабилизировать состояние пострадавшей, правоохранительные органы изучили ее вещи, среди которых были обнаружены анорексигенные таблетки для похудения и коробочка с табаком. По некоторым данным, найденные медикаменты могут негативно влиять на психику.

Напомним, по неофициальным данным, вечером накануне трагедии Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком.

21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова.

Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.

Модель Алеся Кафельникова, которая лично знает Ксению, не верит, что та сама могла выпрыгнуть с третьего этажа. "Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, из квартиры которого она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал скорую.

Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых. Наркотики она не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут.