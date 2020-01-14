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Выпавшую из окна юную модель подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

ФОТО: скриншот instagram.com/k_ksusha

Как уже сообщал Русский TVNET со ссылкой на российские СМИ, 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус на днях была найдена лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Как предполагалось, девушка выпала из окна 3-го этажа.

Теперь же появилась информация о том, что Ксения в сознании, но все еще находится в реанимации. Рядом с ней постоянно дежурит мама.

"Пока еще есть угроза жизни, как только она исчезнет, тогда ее переведут.

Очень много переломов, травм, отбиты органы. Последствия могут проявить себя в любой момент. Медики не спешат делать какие-либо прогнозы",

- приводит слова женщины издание StarHit.

Вечером 13 января телеграм-канал Mash сообщил, что Ксению подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока же медики пытаются стабилизировать состояние пострадавшей, правоохранительные органы изучили ее вещи, среди которых были обнаружены анорексигенные таблетки для похудения и коробочка с табаком. По некоторым данным, найденные медикаменты могут негативно влиять на психику.

Напомним, по неофициальным данным, вечером накануне трагедии Ксения была в одном из московских баров со своим молодым человеком.

21-летняя модель встречалась с 20-летним Андреем Баковым - старшим сыном актрисы Анны Михалковой, внуком Никиты Михалкова.

Как сообщил источник kp.ru, девушка выпала из окна квартиры на третьем этаже, принадлежащей Бакову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha) on

Модель Алеся Кафельникова, которая лично знает Ксению, не верит, что та сама могла выпрыгнуть с третьего этажа. "Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, из квартиры которого она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Нашел ее дворник, он же вызвал скорую.

Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых. Наркотики она не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут.

Но те, кто был с ней, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню, и на этом все. Очень жаль, молимся за нее. Ксюша ничего не помнит, кроме своего имени", - рассказала Алеся в Instagram.

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