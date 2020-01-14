3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников

Рождественские и новогодние праздники - настоящее испытание для нашего организма, ведь за это время мы в несколько раз превышаем допустимую норму алкоголя, налегаем на жирное и салаты, заправленные майонезом, злоупотребляем сладким.
Главным пострадавшим от такого "безобразия" органом становится печень, напоминают медики и рекомендуют три продукта, которые помогут ей быстрее восстановиться.
Тыква
Печень очень любит тыкву (впрочем, как и другие овощи и фрукты с оранжевой мякотью). Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.
Тыквенный семечки также придутся как нельзя кстати: они богаты цинком и обладают легким желчегонным действием.
Курага
Благодаря уникальному сочетанию витаминов и микроэлементов курага помогает снизить риски рака печени.
"Курага богата микроэлементами - калием, магнием, клетчаткой.
За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и от последствий окислительного стресса.
Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - рассказывает российский диетолог Ирина Торопыгина в интервью изданию Е1.
- Но с курагой стоит все-таки быть осторожнее и воспринимать ее как десерт - в ней много фруктозы и глюкозы, которые могут сильно повысить уровень сахара в крови, если не знать меру.
Оливковое масло
"Оливковое масло содержит главный антиоксидант - витамин Е. Он защищает организм от воздействия свободных радикалов - веществ, образующихся под действием солнечного света, сигаретного дыма, загрязненного воздуха и радиации. Именно с этими вредными веществами и вынуждена бороться наша печень", - отмечает специалист.