3 продукта, которые помогут восстановить печень после праздников

Главным пострадавшим от такого "безобразия" органом становится печень, напоминают медики и рекомендуют три продукта, которые помогут ей быстрее восстановиться.

Тыква

Печень очень любит тыкву (впрочем, как и другие овощи и фрукты с оранжевой мякотью). Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов.

Тыквенный семечки также придутся как нельзя кстати: они богаты цинком и обладают легким желчегонным действием.

Курага

Благодаря уникальному сочетанию витаминов и микроэлементов курага помогает снизить риски рака печени.

"Курага богата микроэлементами - калием, магнием, клетчаткой.

За счет своего антиоксидантного действия она защищает нас от свободных радикалов и от последствий окислительного стресса.

Кроме того, благодаря магнию и калию курага помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", - рассказывает российский диетолог Ирина Торопыгина в интервью изданию Е1.

Но с курагой стоит все-таки быть осторожнее и воспринимать ее как десерт - в ней много фруктозы и глюкозы, которые могут сильно повысить уровень сахара в крови, если не знать меру.

Оливковое масло