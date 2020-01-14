"Би-2" с Латвийским симфоническим оркестром исполнят в Риге новые версии хитов

Творчество "Би-2" сегодня не нуждается в представлении. Миллионы поклонников по всему миру, регулярные туры по США и Европе, и более тридцати лет музыкального успеха — лучший знак качества. На счету группы десять альбомов, а ее композиции множество раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, Российская национальная музыкальная премия, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", MTV, Ru.tv.

"Би-2" ФОТО: Пресс-фото

Во время концерта музыканты исполнят композиции из новейшего студийного альбома "Би-2 & симфонический оркестр", сведение которого в 2019 году проходило в известной на весь мир лондонской студии Abbey Road.

Симфоническое звучание композициям вместе с композитором и автором песен группы Шурой Би-2 и звукорежиссером Сергеем Большаковым создали всемирно известный звукоинженер Майлз Шоуэлл (Miles Showell) и обладатель премий Grammy, Emmy и Oscar (за саундтрек к фильму "Богемская рапсодия") Сэм Окелл (Sam Okell), ранее работавший над пластинками The Beatles, Graham Coxon, One Direction, PJ Harvey, и над музыкальным оформлением фильмов и сериалов, среди которых зрителям наиболее известны: "Гравитация", "Гарри Поттер и Дары Смерти", "Хоббит", "Меч короля Артура" и др.

Галерея: Би-2 и Латвийский симфонический оркестр

В рамках уникального выступления рижане и гости столицы услышат не только студийную запись "Би-2 & симфонический оркестр", в которую вошли песни из десятого альбома группы "Горизонт событий", но и другие, ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции группы, и, конечно, самые яркие и любимые хиты.

"Би-2" ФОТО: Пресс-фото

В качестве особого приглашенного артиста на концерте Би-2 на этот раз выступит российская этно-джазовая певица, композитор, аранжировщик, основательница музыкальных проектов Zventa Sventana и My-Ti, а также финалистка ТВ-проекта "Голос" на Первом канале, обладательница неповторимого вокала Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и "Мой рок-н-ролл".