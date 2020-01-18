Сб, 18.01.2020
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СМИ: Михаилу Жванецкому диагностировали рак

Михаил Жванецкий

ФОТО: https://www.instagram.com/surgut_afisha

Советскому и российскому сатирику Михаилу Жванецкому незадолго до Нового года диагностировали рак предстательной железы. Об этом пишет портал StarHit.ru. 

СМИ сообщают, что 85-летний Михаил Михайлович проходит лечение в одной из больниц Москвы. 

Врачи считают, что у сатирика не самая агрессивная форма болезни. Медики дают положительные прогнозы, но Жванецкий испытывает сильное недомогание. Известно, что сатирику прописан постельный режим, но он не любит бездействовать, поэтому часто прогуливается по коридору клиники. 

Напомним, летом 2018 года Михаил Жванецкий сломал руку, но вернулся в рабочее состояние довольно быстро. 

Ранее СМИ сообщили, что сын сатирика был избит

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