СМИ: Михаилу Жванецкому диагностировали рак

СМИ сообщают, что 85-летний Михаил Михайлович проходит лечение в одной из больниц Москвы.

Врачи считают, что у сатирика не самая агрессивная форма болезни. Медики дают положительные прогнозы, но Жванецкий испытывает сильное недомогание. Известно, что сатирику прописан постельный режим, но он не любит бездействовать, поэтому часто прогуливается по коридору клиники.