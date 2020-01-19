Число пассажиров выросло: Рижский аэропорт отчитался за прошлый год

В целом за весь прошлый год аэропорт "Рига" обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем годом ранее.

Также в аэропорту в прошлом году обслужено 87 007 рейсов, что на 4,2% больше. В декабре обслужено 6658 рейсов, что на 5,1% больше, чем в декабре 2018 года.

Транспортировка грузов через аэропорт в прошлом году уменьшилась на 3,5% и составила 27 265 тонн. В декабре было обслужено 2588 тонн грузов, что на 1,4% больше, чем в декабре 2018 года.

Как сообщалось ранее, доля рынка латвийской национальной авиакомпании airBaltic в Рижском аэропорту в 2019 году составила 58,5%.

Вторым крупнейшим перевозчиком в Риге стала ирландская авиакомпания Ryanair (13,4%), третьим - венгерская WizzAir (7,7%). Четвертое место заняла норвежская Norwegian (3,9%), пятое - российская авиакомпания "Аэрофлот" (2,8%).