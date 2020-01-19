Родители Децла требуют доказать родство с внуком через суд

Хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) скончался почти год назад. Рордные артиста до сих пор не могут примириться. Прежде всего это касается сына артиста - Антония. Отец Децла Александр Толмацкий требует провести ДНК-экспертизу.
Мать исполнителя Ирина Толмацкая до сих пор не висит своего внука Антония. Мальчику сейчас 14 лет. Вдова Кирилла Юлия Киселева увезла мальчика из России.
"У нас с ней нет напряженных отношений просто потому, что вообще нет никаких отношений", - цитирует Ирину "Комсомольская правда".
Известно, что продюсер Александр Толмацкий хочет провести ДНК-тест, чтобы на установить отцовство.
"Ей нужно было просто прийти в суд и подтвердить, что наш сын - отец ее ребенка", - передает слова женщины Teleprogramma.pro.
Напомним, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вдова музыканта не общается с родителями бывшего мужа. Выяснилось, что в свидетельстве о рождении их сына Антония не указано, что Кирилл - отец мальчика.