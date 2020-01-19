Родители Децла требуют доказать родство с внуком через суд

Мать исполнителя Ирина Толмацкая до сих пор не висит своего внука Антония. Мальчику сейчас 14 лет. Вдова Кирилла Юлия Киселева увезла мальчика из России.

"У нас с ней нет напряженных отношений просто потому, что вообще нет никаких отношений", - цитирует Ирину "Комсомольская правда".

Децл и его жена Юлия ФОТО: https://www.instagram.com/fotossmany

Известно, что продюсер Александр Толмацкий хочет провести ДНК-тест, чтобы на установить отцовство.

"Ей нужно было просто прийти в суд и подтвердить, что наш сын - отец ее ребенка", - передает слова женщины Teleprogramma.pro.