Вс, 19.01.2020
Я - латышский националист, совсем открытый... Это значит, что я принадлежу к народу, на языке которого сейчас в мире говорят только 1,5 миллиона людей. Алвис Херманис, режиссёр

Родители Децла требуют доказать родство с внуком через суд

Кирилл Толмацкий с сыном Тони

ФОТО: https://www.instagram.com/letruk_juzeppejostko/

Хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) скончался почти год назад. Рордные артиста до сих пор не могут примириться. Прежде всего это касается сына артиста - Антония. Отец Децла Александр Толмацкий требует провести ДНК-экспертизу. 

Мать исполнителя Ирина Толмацкая до сих пор не висит своего внука Антония. Мальчику сейчас 14 лет. Вдова Кирилла Юлия Киселева увезла мальчика из России. 

"У нас с ней нет напряженных отношений просто потому, что вообще нет никаких отношений", - цитирует Ирину "Комсомольская правда". 

Децл и его жена Юлия

ФОТО: https://www.instagram.com/fotossmany

Известно, что продюсер Александр Толмацкий хочет провести ДНК-тест, чтобы на установить отцовство.

"Ей нужно было просто прийти в суд и подтвердить, что наш сын - отец ее ребенка", - передает слова женщины Teleprogramma.pro.

Напомним, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вдова музыканта не общается с родителями бывшего мужа. Выяснилось, что в свидетельстве о рождении их сына Антония не указано, что Кирилл - отец мальчика. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ