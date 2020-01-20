Генеральная репетиция "Оскара": В США раздали премии SAG Awards

В воскресенье, 19 января, состоялась 26-я ежегодная премия Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Полный список обладателей наград размещен на официальном сайте премии.
Триумфатором стал фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Картина получила главную премию за лучший актерский состав.
Still beaming about this cast 🎭 #sagawards pic.twitter.com/FTGnTrIYSu— SAG Awards® (@SAGawards) 20 января 2020 г.
Премию SAG Awards за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс ("Джокер"), а награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Брэду Питту ("Однажды в Голливуде").
Gone, but never forgotten.— SAG Awards® (@SAGawards) 20 января 2020 г.
Joaquin Phoenix paid tribute to the late Heath Ledger during his acceptance speech for his role as the Joker. #sagawards pic.twitter.com/A5iYDEclWH
Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".
Renée, you certainly made Judy Garland and all of us proud #sagawards pic.twitter.com/94KbncSaTl— SAG Awards® (@SAGawards) 20 января 2020 г.
Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история").
Роберт Де Ниро за роль в "Ирландце" удостоился награды за вклад в профессию.
Лучшие актеры драматических сериалов - Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") и Питер Динклэйдж ("Игра престолов").
We'll just leave this here. #sagawards pic.twitter.com/UIjUp2hgrf— SAG Awards® (@SAGawards) 20 января 2020 г.
Лучшие актеры комедийных сериалов - Тони Шелуба и Фиби Уоллер-Бридж.
Лучший актёрский состав в драматическом сериале - "Корона", а в комедийном "Удивительная миссис Мейзел".
Любопытный факт, издание "Комсомольская правда" (со ссылкой на киноэкспертов) назвало эту награду "генеральной репетицией премии "Оскар"".
Галерея: 26-я ежегодная премия Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) (2020)