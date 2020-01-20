Пн, 20.01.2020
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Генеральная репетиция "Оскара": В США раздали премии SAG Awards

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

ФОТО: AP/ Scanpix

В воскресенье, 19 января, состоялась 26-я ежегодная премия Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards). Полный список обладателей наград размещен на официальном сайте премии. 

Триумфатором стал фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Картина получила главную премию за лучший актерский состав.

Премию SAG Awards за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс ("Джокер"), а награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Брэду Питту ("Однажды в Голливуде").

Клифф Бут – Брэд Питт. Рик Далтон – Леонардо ди Каприо. Марвин Шварц – Аль Пачино.

ФОТО: Кадр из фильма

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". 

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история").

Роберт Де Ниро за роль в "Ирландце" удостоился награды за вклад в профессию. 

Лучшие актеры драматических сериалов - Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") и Питер Динклэйдж ("Игра престолов").

Лучшие актеры комедийных сериалов - Тони Шелуба и Фиби Уоллер-Бридж.

Лучший актёрский состав в драматическом сериале - "Корона", а в комедийном "Удивительная миссис Мейзел"

Любопытный факт, издание "Комсомольская правда" (со ссылкой на киноэкспертов) назвало эту награду "генеральной репетицией премии "Оскар"".

Напомним, ранее был объясвлен список номинантов на "Оскар"
 

Галерея: 26-я ежегодная премия Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) (2020)

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