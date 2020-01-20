Генеральная репетиция "Оскара": В США раздали премии SAG Awards

Триумфатором стал фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Картина получила главную премию за лучший актерский состав.

Премию SAG Awards за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс ("Джокер"), а награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Брэду Питту ("Однажды в Голливуде").

Клифф Бут – Брэд Питт. Рик Далтон – Леонардо ди Каприо. Марвин Шварц – Аль Пачино. ФОТО: Кадр из фильма

Gone, but never forgotten.



Joaquin Phoenix paid tribute to the late Heath Ledger during his acceptance speech for his role as the Joker. #sagawards pic.twitter.com/A5iYDEclWH — SAG Awards® (@SAGawards) 20 января 2020 г.

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Renée, you certainly made Judy Garland and all of us proud #sagawards pic.twitter.com/94KbncSaTl — SAG Awards® (@SAGawards) 20 января 2020 г.

Лучшая женская роль второго плана - Лора Дерн ("Брачная история").

Роберт Де Ниро за роль в "Ирландце" удостоился награды за вклад в профессию.

Лучшие актеры драматических сериалов - Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу") и Питер Динклэйдж ("Игра престолов").

Лучшие актеры комедийных сериалов - Тони Шелуба и Фиби Уоллер-Бридж.

Лучший актёрский состав в драматическом сериале - "Корона", а в комедийном "Удивительная миссис Мейзел".

Любопытный факт, издание "Комсомольская правда" (со ссылкой на киноэкспертов) назвало эту награду "генеральной репетицией премии "Оскар"".