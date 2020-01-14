Оскар-2020: Ни одна российская картина не получила номинацию

Критики отмечают, что основная борьба в категории "лучший фильм" будет между "Джокером" и "Ирландецем". В этом списке также представлены картины "Ford против Ferrari", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в… Голливуде" и "Паразиты".

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" ФОТО: скриншот видео

За звание "лучшего режиссера" соревнуются Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").

Квентин Тарантино ФОТО: AFP/LETA

Список номинации "лучший актер" возглавили Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер", Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Антонио Бандерас ФОТО: Пресс-фото

За "Оскар" в категории "лучшая актриса" представлены Рене Зеллвегер ("Джуди"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет") и Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Ни один российский фильм не получил номинации на "Оскар".

Напомним, что фильм Константина Балагова "Дылда" был заявлен на премию в категории "лучший зарубежный фильм".

Список претендентов в категории "лучший зарубежный фильм": "Отверженные" (Франция), "Боль и слава" (Испания), "Тело Христово" (Польша), "Страна меда" (Македония), и "Паразиты" (Южная Корея).

Россия также заявляла свои работы в категории "лучший мультипликационный фильм" и "лучший документальный фильм" - "Он не может жить без космоса" (Константин Бронзит) и "Акварель" (Виктор Косаковсков).

Не была номинирована на "Оскар" и выдвинутая Латвией картина режиссера Дависа Симаниса "Отец Ночь".

Напомним, Фильм "Отец Ночь" рассказывает историю Жаниса Липке и его семьи, которые в годы Второй мировой войны спасли от смерти более 50 евреев. Фильм пытается разгадать тайну храбрости главного героя, желая понять, основана ли она на азарте, безрассудстве, упрямстве или долге перед ближним.

Примечательный факт: в 2020 году у стриминговой платформы Netflix 24 номинации в основных категория. За звание "лучшего фильма" соревнуются ("Ирландец" и "Брачная история").

Напомним, сама церемония вручения 92-й премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.