Алкоголь, мужчины, секс и шпагаты в жизни Анастасии Волочковой
20 января российская балерина Анастасия Волочкова отметила свое 44-летие. Русский TVNET решил рассказать про ключевые моменты в жизни звезды.
Конечно, это не будут спектакли, в которых танцевала бывшая прима-балерина Большого театра - это будут преимущественно скандалы и романы Волочковой.
Ведь, мало кто знает, как Анастасия танцует - гораздо популярнее ее шпагаты и эпатажное поведение.
Карьера и "большая трагедия"
Российская балерина Анастасия Волочкова признавалась, что не имеет проблем с деньгами. Журналистам танцовщица неоднократно рассказывала, что выступает со своими авторскими шоу по городам России.
Известно, что балерина работала в Большом театре до 2003 года и была уволена. Увольнение Анастасия считает незаконным, ведь звезда лишилась пенсии в 19 тысяч рублей (около 269 евро).
Волочкова даже подала в суд на директора театра Иксанова, который публично заявлял, что причина увольнения звезды в ее пышных формах.
"Я доказала в суде, что это не так, и выиграла процесс. С тех пор моя трудовая книжка лежит в Большом театре. Я никого не трогала все эти годы, просто работала и работаю по сей день, но уже над своими шоу. А сейчас дирекция Большого театра сообщила о том, что Анастасии Волочковой не положена пенсия", - возмутилась звезда.
Волочкова подчеркнула, что пенсия ей не нужна. Анастасия заметила, что уже вошла в историю мирового балета как известнейшая русская балерина.
Напомним, Анастасию Волочкову в Большой театр пригласил выдающийся артист балета Владимир Васильев в 1998 году.
Николай Цискаридзе в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" сказал: "Дело в том, что Настино первое появление в Москве было связано со мной. Во многом благодаря моей легкой беседе с нею ее жизнь изменилась и она оказалась в Большом театре. Мы были дружны и тогда, и по сей день...", - признался он.
Цискаридзе отметил, что происходящее с Анастасией - "это очень большая трагедия".
"Начинала она как одна из самых лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения. В дальнейшем очень сложные обстоятельства, человеческие поступки - не только ее, но и тех, кто ее окружает, привели к такому достаточно сложному результату. Бывает, что вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться", - объяснил артист.
Отношения с матерью
Анастасия Волочкова считает, что ее мать Тамара Владимировна всегда ей завидовала. Накануне в особняке звезды побывал шоумен Андрей Малахов, которому она призналась, что во всех своих неудачах с мужчинами винит именно мать.
"Она разводила меня со всеми. Слава богу, что она не знает моего нового мужчину, с которым мы живем вместе уже полгода. Я его не показываю и не говорю о нем, чтобы не сглазить", - заявила звезда.
Она отметила, что Тамару Владимировну никто не устраивал. Даже брак с олигархом Сулейманом Керимовым не пришелся ей по вкусу.
Танцовщица отметила, что мать встревала в ее личные отношения и всегда ей завидовала, так как сама не смогла реализоваться как балерина.
"Как только мама приехала сюда, через три дня мы расстались", - вспоминает Анастасия один из своих романов.
Сейчас Волочкова считает, что мать пытается управлять ее дочерью Ариадной. Вместе с бывшим супругом Игорем Вдовиным они "промывают мозги" девочке и настраивают ее против звезды.
"Почему мама это делает? Потому что она поняла, что я уже вышла из-под ее контроля. Ариша сейчас является центром манипуляции взрослых людей", - сказала она Малахову.
В интервью Ксении Собчак Волочкова рассказала про трагичные моменты из своей биографии. В частности про плохие отношения с мамой, которая растила балерину не как дочь, а как проект.
Собчак поинтересовалась у Анастасии, знала ли она, что ее мама "раньше звонила и предлагала разным мужчинам познакомиться с Настей.
Балерина отметила, что она про этот факт не знала. Она считает, что мать ей всегда завидовала. Волочкова добилась всего того, чего хотела достичь ее мама, но не смогла.
Непростая личная жизнь
В апреле 2019 года балерина рассказала Ксении Собчак про свой роман с американским актером Джимом Керри и отношения с олигархом Сулейманом Керимовым.
Анастасия Волочкова честно призналась Ксении, что она та женщина, ради которой останавливали поезда и даже заказывали частные самолеты, чтобы только прилететь и посмотреть ее выступление. Одним из таких мужчин был Джим Керри.
"В 2003 году продюсер Джима Керри Боб Ван Ронкель сообщил ему, что я танцую балет "Жизель", а Джим, оказывается, слышал обо мне как о российской балерине... Ты знаешь, какой это мне бальзам на душу... И вот он взял самолет и из Лос-Анджелеса с пересадкой в Лондоне прилетел в Москву", - вспоминает звезда.
Тогда она уже была вместе и Сулейманом Керимовым. Волочкову везде сопровождала охрана. Керимов бы ужасно ревнив. Он выделил машины и людей, чтобы они сопровождали Анастасию и Джима во время экскурсий по Москве.
"Я показала ему столицу... Мы с ним дружили лет пять... Да, у нас был с ним секс, но не в это время, а потом, когда у нас сложились романтические отношения", - подчеркивает Анастасия, что это был период после олигарха.
Ксения Собчак отнеслась к этой истории довольно скептически, но Волочкова стала ее убеждать, что так действительно было, и она состояла в теплых романтических отношениях с Джимом Керри.
Журналистка стала расспрашивать о том, есть ли у Анастасии его телефон, и почему бы сейчас не напомнить о себе.
"Мы немного потерялись с ним сейчас... Я тогда ему реально очень сильно понравилась, но он говорил, что не сможет оставить Голливуд, а я не могу оставить Россию", - объяснила балерина.
Еще одним важным мужчиной в жизни Анастасии Волочковой был олигарх Сулейман Керимов, с которым она рассталась в 2003-м году.
Танцовщица призналась, что он ей ужасно мстил, ведь именно она решила от него уйти. Она боялась ночевать в квартире, которую он ей оставил. Она подчеркнула, что он сделал все, чтобы уволить ее из Большого театра.
"Когда мужчина оставляет женщину, он ей готов отдать все, а когда уходит женщина, то тут его переклинивает", - поясняет Анастасия.
Причиной ухода стала не ревность, а разговор, который произошел, когда Анастасия узнала, что ждет ребенка.
"Была тема, когда я забеременела, я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом, и сказал: "Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут". И я не сказала ему, а потом потеряла ребенка... Это были нервы", - плача призналась она.
Чуть позднее Андрею Малахову Волочкова призналась, что ее обманул бывший муж Игорь Вдовин.
В начале интервью звезда рассказала телеведущему о сложных отношениях с бывшим супругом Игорем Вдовиным, который вошел в ее доверие. Волочкова регулярно одалживала ему крупные суммы денег. Иногда это были последние деньги, а ведь она в том время хотела приобрести дом, а не скитаться где попало. Ведь большинство людей в те годы считало, что балерина живет во "дворцах".
"Наболело до такой степени, что я уже совсем недавно подала на него заявление в специальные органы. Я считаю, что больше терпеть было нельзя", - призналась она.
Конечно, когда она впервые встретила будущего мужа, он не был богат. Им приходилось жить в ее квартире. В самом начале он спросил у Анастасии 600 тысяч долларов. Она удивилась, но дала эту сумму без расписки.
"Этот человек вернул мне их спустя год, а через месяц занял уже миллион долларов", - подчеркнула Волочкова.
Позже ситуация разворачивалась еще интересней. Вдовин объяснил Анастасии, что ему вновь необходима крупная сумма денег. Если у него не будет этих денег, то его могут посадить. Следом она призналась Малахову, что вся королевская и роскошная свадьба, которую они показали - это была лишь фикция. Этот брак был ненастоящий.
Миллион, который Вдовин занимал был возвращен Анастасии, но занял уже три миллиона долларов.
"Все думали, что я живу во дворцах, а скиталась по съемным домам. Он мне говорил, что вот-вот все наладится. Идет время и я понимаю, что отдаю ему последние деньги", - пояснила она.
Она считает сейчас, что таким и был план экс-супруга. Он лишь хотел заполучить ее деньги.
Друзья Волочковой, которые понимали в бизнесе, уговорили ее оформить какие-нибудь документы, чтобы стало видно, что она одалживает эти деньги.
"Игорь с этим согласился. Отдал мне 24 квартиры в Астрахани, но они не были построены. Потом вышло так, что и тут он меня обманул. Они поменяли проект дома так, что этих квартир по метражу просто нет", - объяснила она Малахову.
После всего балерина попросила Игоря написать расписку, но и здесь, с ее слов, он обманул ее. Прошло уже десять лет, но Анастасия так и не увидела обещанных денег. Оказалось, что расписка не имеет юридической силы, поэтому Вдовин даже и не собирался выплачивать балерине долг. Позже выяснилось, что он уже вывел три миллиона долларов в офшор за границей.
Обвинения в алкоголизме
Российская журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк стали героями латвийского YouTube-шоу "Говорящие Головы". В откровенной беседе ведущая программы "А поговорить?" призналась, что не хотела бы больше работать с Анастасией Волочковой.
Ирина и Никита рассказали, как однажды они проводили съемки и звезда вела себя отвратительно и непрофессионально.
"Человек в течение съемок не просыхал и вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила, а утром пришел человек, который абсолютно не спавший", - сказал Лойк.
На следующий день Ирина Шихман должна была сопровождать Волочкову в Санкт-Петербург. По вине танцовщицы съемки могли вообще не состояться.
"Опоздала на поезд, потом забыла паспорт. У нас вообще под срывом вся командировка была... Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала.
Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно и что-то еще понимать уже не хочется", – подчеркнула Ирина Шихман.
Слухи о скорой свадьбе
В свой 44-й день рождения эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова объявила о предстоящем замужестве.
Она пригласила журналистов и друзей в караоке Single, где призналась, что согласилась стать женой своего возлюбленного, которого уже больше года тщательно скрывает от прессы.
По словам артистки, свадьба, скорее всего, состоится 20 октября 2020 года, сообщает "Комсомольская правда".
"У меня будет семь свадебных платьев", - заинтриговала балерина присутствовавших на торжестве в ее честь гостей.
Светская львица Алена Кравец подарила в этот вечер имениннице роскошную диадему, на что Волочкова заметила: "На свадьбе, возможно, на мне будет уже бриллиантовая корона".
"А пока спешу домой к любимому. Он уже и праздничный ужин приготовил, ждет, волнуется. Возлюбленный сегодня подарил мне 305 роз. Конечно же, это были мои любимые белые розы.
Мне повезло: рядом со мной красавец-бизнесмен. Он чуть моложе меня. И главное: у него нет детей, нет бывших жен. Он только мой!".
Напомним, и для Анастасии, и для ее возлюбленного это будет первый брак. Ранее они официально не состояли с кем-либо в супружеских отношениях.
У Волочковой, правда, был гражданский брак с отцом ее 14-летней дочери Ариадны - бизнесменом Игорем Вдовиным.
Волочкова и ее знаменитые шпагаты
Анастасия Волочкова чаще других становится героиней многочисленных публикаций в желтой прессе. Причина этого - ее фирменные шпагаты, которые она демонстрирует везде, где только можно.
В мае 2019 года стало известно, что растяжка скандальной звезды официально признана рекордной - размах ног составил 225 см!
На своей страничке в Instagram экс-прима Большого театра сообщила, что ее коронная растяжка получила официальное признание и внесена в Книгу рекордов России. Достижение было зарегистрировано во время мастер-класса балерины для участниц конкурса красоты "Мисс Русское Радио". Тренер по фитнесу Андрей Лобков замерил длину шпагата Волочковой, и результат оказался впечатляющим.
"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!
Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся", - написала Анастасия, опубликовав в качестве доказательства серию подтверждающих рекорд снимков.
43-летняя артистка добавила: "Они (участницы конкурса красоты. - Прим. ред.) увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд.
Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло - оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво.
Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу и ненависть времени не будет. Пример - самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами..."