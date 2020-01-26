Алкоголь, мужчины, секс и шпагаты в жизни Анастасии Волочковой

Танцовщица призналась, что он ей ужасно мстил, ведь именно она решила от него уйти. Она боялась ночевать в квартире, которую он ей оставил. Она подчеркнула, что он сделал все, чтобы уволить ее из Большого театра.

"Когда мужчина оставляет женщину, он ей готов отдать все, а когда уходит женщина, то тут его переклинивает", - поясняет Анастасия.

Причиной ухода стала не ревность, а разговор, который произошел, когда Анастасия узнала, что ждет ребенка.

"Была тема, когда я забеременела, я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом, и сказал: "Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут". И я не сказала ему, а потом потеряла ребенка... Это были нервы", - плача призналась она.

Чуть позднее Андрею Малахову Волочкова призналась, что ее обманул бывший муж Игорь Вдовин.

В начале интервью звезда рассказала телеведущему о сложных отношениях с бывшим супругом Игорем Вдовиным, который вошел в ее доверие. Волочкова регулярно одалживала ему крупные суммы денег. Иногда это были последние деньги, а ведь она в том время хотела приобрести дом, а не скитаться где попало. Ведь большинство людей в те годы считало, что балерина живет во "дворцах".

"Наболело до такой степени, что я уже совсем недавно подала на него заявление в специальные органы. Я считаю, что больше терпеть было нельзя", - призналась она.

Конечно, когда она впервые встретила будущего мужа, он не был богат. Им приходилось жить в ее квартире. В самом начале он спросил у Анастасии 600 тысяч долларов. Она удивилась, но дала эту сумму без расписки.

"Этот человек вернул мне их спустя год, а через месяц занял уже миллион долларов", - подчеркнула Волочкова.

Позже ситуация разворачивалась еще интересней. Вдовин объяснил Анастасии, что ему вновь необходима крупная сумма денег. Если у него не будет этих денег, то его могут посадить. Следом она призналась Малахову, что вся королевская и роскошная свадьба, которую они показали - это была лишь фикция. Этот брак был ненастоящий.

Миллион, который Вдовин занимал был возвращен Анастасии, но занял уже три миллиона долларов.

"Все думали, что я живу во дворцах, а скиталась по съемным домам. Он мне говорил, что вот-вот все наладится. Идет время и я понимаю, что отдаю ему последние деньги", - пояснила она.

Она считает сейчас, что таким и был план экс-супруга. Он лишь хотел заполучить ее деньги.