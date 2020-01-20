"Люди решили, что остались только павильоны". Что говорят на рынке о сносе киосков?

Когда поднимаешься из подземного перехода, который ведет от ж/д вокзала к рынку, упираешься в ограждение. Движение пешеходов организовано по достаточно узким проходам между торговыми точками - и слева, и справа от подземки. За ограждением стоит экскаватор, рабочие скидывают в кучу металлолом.

По состоянию на понедельник, 20 января, в очереди на снос еще десятки киосков - в них остались коробки, пакеты и другой мусор, который ветер разносит по площадке.

Видео: Рижский Центральный рынок в понедельник, 20 января

Рядом с ограждением пожилая женщина торгует цветами. На условиях анонимности она поделилась своим мнением - по ее словам, смысл сноса киосков не в борьбе с нелегальными сигаретами и алкоголем, а в попытке сделать торговлю на рынке более компактной, заполнить пустые точки.

"Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать?", - рассуждает продавщица цветов.

Хозяин торговой точки, что чуть поодаль от той площади, где ведут демонтаж, не стал скрывать своих эмоций: он считает, что это намеренное вредительство - людей лишают работы.

"Понимаете, на рынке очень важна привязка к месту. То, что человек сменил торговое место - вредит его бизнесу", - говорит мужчина.

Он также, на условиях анонимности, заявил, что это какая-то "очередная схема", ничего не имеющая общего с борьбой с контрабандой.

"Мне сейчас каждый день звонят люди и спрашивают, нет ли у меня работы - из тех, кого затронул снос. Только процентов 30-40% переехали в другое место, остальные предпочли не продолжать. На рынке царит полный бардак и хаос, тут только брусчатку постоянно меняют, начальники ходят каждый день туда-сюда с кофейком и булочкой, и ничего не меняется в лучшую сторону", - рассказал он.

В этот разговор вмешалась его соседка, пожилая женщина.

"Каждый месяц мы платим за аренду 400-500 евро, в день получается заработать 10-15 евро. У нас нет таких денег, как было до появления торговых центров и интернет-магазинов. Стоимость аренды - несоизмерима с нашим оборотом и выручкой", - поделилась она.

Идем дальше. На территории, которую называют промышленным рынком, есть несколько "переселенцев" с площади - так здесь называют место, где сносят киоски. Женщина без проблем согласилась поговорить: она работает на рынке вот уже 25 лет, и с каждым годом обстановка все дальше от интересов торговцев.

"Всем кажется, что мы тут миллионеры. Времена изменились, на рынке очень трудно выжить. Торговцем с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места.