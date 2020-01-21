Расходы Латвии на участие в Expo 2020 в Дубае уменьшились на три миллиона евро

Ранее правительство приняло решение выделить 4,4 млн евро из государственного бюджета на участие Латвии в выставке. Однако после принятия решения о расторжении договора с Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK) об организации участия Латвии в выставке было найдено решение для сокращения расходов, которое предусматривает, что Латвия будет арендовать павильон у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Во вторник вопрос о подготовке Латвии к Expo 2020 обсуждался на закрытой части заседания Кабинета министров.

Немиро подчеркнул, что решение правительства остается неизменным - Латвия должна участвовать в Expo 2020.

Задача министра экономики состояла в том, чтобы найти способы снизить расходы Латвии на участие. По последним оценкам, они могут составить 1,4 млн евро вместо 4,4 млн евро планируемых прежде. По словам Немиро, соглашение с ОАЭ об аренде павильона предусматривает, что партнеры из ОАЭ будут заниматься процедурами закупок для павильона и другими организационными вопросами. ОАЭ также будет отвечать за снос и утилизацию павильона после выставки.

По словам Немиро, павильон Латвии будет построен вовремя, а его идея будет похожа на ту, что предлагала LTRK. Однако павильон будет адаптирован к климатическим условиям Дубая, что не было учтено в предыдущем проекте павильона.

Также часть расходов будет связана с обеспечением контента во время работы павильона на выставке. Однако предполагается, что большую часть этих трат возьмут на себя предприниматели, которые будут участвовать в Expo 2020.