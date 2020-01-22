В сериале "Новый Папа" высмеяли Меган Маркл

Если в "Молодом Папе" все внимание было направлено на героя Джуда Лоу Ленни Беллардо, то в продолжении в центре сюжета оказывается персонаж Джона Малковича - сэр Джон Брэннокс, которого выбирают на место Папы Римского.

Англичанин сэр Джон довольно эксцентричный персонаж, богач и меценат, который живет в английском поместье и тесно общается с королевской семьей.

В третьей серии из слов героя Малковича становится понятно, что ему часто звонит Меган Маркл. Как объясняет сэр Джон, ей нужны регулярные советы и консультации касательно одежды. Меган якобы постоянно спрашивает Джона, что ей надеть, как себя вести. Супруга принца Гарри якобы считает сэра Джона геем, поэтому для нее он "вроде подруги".

Ощущение, что сценаристы пошутили о герцогине Сассекской, основываясь на многочисленных упоминаниях в СМИ, в которых указывалось, как Меган неоднократно нарушала королевский этикет.

Герой Малковича объясняет собеседнице, что Маркл хочет показать себя человеком из высшего общества, хотя даже наряды "подбирать не умеет и не знает, что с чем сочетать". В итоге сэр Джон постоянно советует носить Меган желтые оттенки, поскольку они сочетаются с ее цветом лица.

"Она звонит мне, по крайней мере, 25 раз в день за советами по красоте", - говорит Брэннокс.

Его рассказ смешит кардиналов, которые становятся свидетелями разговора.

"Что Меган будет делать без меня?" - вздохнув произносит сэр Джон, когда уезжает из Англии в Ватикан.

К королеве Елизавете II в сериале относятся уважительно. Сэр Джон говорит, что ему нравится бледность Ее Величества.

Любопытный факт, одним из своих кумиров эксцентричный Папа называет певца Мэрилина Мэнсона. Позже он с ним встречается. Между персонажами происходит любопытный разговор.