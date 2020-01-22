4 важные причины не ходить на работу больным
Часто бывает так, что люди либо слишком ответственно относятся к своим служебным обязанностям, либо слишком небрежно - к своему здоровью, и тогда они отправляются на работу, будучи больными.
Как свидетельствуют данные "Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka", 70% работающих жителей Латвии идут на службу и тогда, когда по состоянию здоровья следовало бы остаться дома, 31% из них признают, что делают так часто, а 39% - редко. Однако такое рвение в ситуации, когда человек простудился, у него повышена температура и он плохо себя чувствует, может быть действительно опасно и для него самого, и для окружающих.
Более подробно о том, почему в случае заболевания следует остаться дома и отдыхать, а не идти на работу, рассказывает сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.
"Мы часто заболеваем в самый, казалось бы, неподходящий момент, когда работы много и кажется, что совсем нет времени, чтобы сидеть дома и приходить в себя.
Это легко объяснимо: на иммунитет губительно влияет и психологическое состояние человека, и стресс на работе может быть одной из причин заболевания.
Чтобы этого избежать, следует заранее подумать о своем здоровье: придерживаться сбалансированного питания, высыпаться, быть физически активным и найти занятие, которое помогает расслабиться, если на работе и в повседневной жизни много стресса. В сезон циркуляции вирусов важно также не забывать о гигиене и проветривании помещений", - напоминает фармацевт Марите Шукеле.
Причины, почему нельзя идти на работу больным
#1 Более длительное время выздоровления
Простудные заболевания будет намного проще вылечить, если первые дни провести в щадящем режиме. Во время болезни организм и без того подвергается усиленной нагрузке, и если необходимо концентрироваться - силы расходуются в двойном объеме, в результате чего организму требуется более длительное время, чтобы восстановиться.
Для более скорого улучшения самочувствия необходимо отдохнуть и во время болезни пить достаточно жидкости, чтобы вымыть из организма вирусы и оставленные ими токсины.
Можно пить не только воду, но и имбирный, липовый чай, чай из листьев малины и черной смородины.
Важно также принимать витамин С по 1000-2000 мг в день, так как это помогает сократить длительность болезни.
- Если температура не превышает 38°C, принимать жаропонижающие медикаменты нет необходимости, так как повышенная температура - это механизм для защиты организма от инфекции.
#2 Передача болезни коллегам
Кашель и чихание больного коллеги могут не только мешать окружающим - он, что куда неприятнее, может передать вирус другим, так как вирусы обычно заразны.
Особая внимательность требуется в случае, если речь идет о гриппе: он очень агрессивный, и больной опасен для окружающих еще в среднем пять дней с момента появления у него симптомов.
Коллеги могут подхватить вирус не только через вдыхаемый воздух, содержащий вирусы гриппа, но и пользуясь предметами, на которые попали секреты из носа и глотки больного. К тому же на предметах вирус гриппа может жить очень долго - вплоть до десяти дней. Особенно большой вред грипп может нанести коллегам, страдающим от хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых, сахарного диабета, болезней легких, а также беременным и людям старше 65 лет.
#3 Низкая продуктивность
В случае болезни, особенно если повышена температура, а также под влиянием медикаментов голова работает значительно медленнее: уменьшается способность концентрироваться, выполнение обычных задач занимает больше времени, и результат может быть менее качественным.
Кроме того, ухудшается реакция: человек становится невнимательным, не может адекватно оценить ситуацию, и даже путь на работу в автомобиле может оказаться опасным.
#4 Вероятные осложнения и большие расходы на лечение
Не вылеченная своевременно болезнь может привести к осложнениям, а это дополнительная угроза для организма. Самые распространенные осложнения после гриппа и простудных заболеваний - воспаление придаточных пазух носа, воспаление среднего уха, бронхит, пневмония, обострение хронических легочных заболеваний и астмы. Из-за развития побочных заболеваний увеличиваются и расходы на лечение, а также длительность отсутствия на работе. Кроме того, чем больше ослаблен организм, тем труднее ему бороться с другими вирусами. Поэтому очень важно начать лечение уже в первые дни заболевания, отдыхать и сидеть дома, а не мчаться на работу.