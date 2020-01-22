4 важные причины не ходить на работу больным

Как свидетельствуют данные "Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka", 70% работающих жителей Латвии идут на службу и тогда, когда по состоянию здоровья следовало бы остаться дома, 31% из них признают, что делают так часто, а 39% - редко. Однако такое рвение в ситуации, когда человек простудился, у него повышена температура и он плохо себя чувствует, может быть действительно опасно и для него самого, и для окружающих.

Более подробно о том, почему в случае заболевания следует остаться дома и отдыхать, а не идти на работу, рассказывает сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.

"Мы часто заболеваем в самый, казалось бы, неподходящий момент, когда работы много и кажется, что совсем нет времени, чтобы сидеть дома и приходить в себя.

Это легко объяснимо: на иммунитет губительно влияет и психологическое состояние человека, и стресс на работе может быть одной из причин заболевания.

Чтобы этого избежать, следует заранее подумать о своем здоровье: придерживаться сбалансированного питания, высыпаться, быть физически активным и найти занятие, которое помогает расслабиться, если на работе и в повседневной жизни много стресса. В сезон циркуляции вирусов важно также не забывать о гигиене и проветривании помещений", - напоминает фармацевт Марите Шукеле.

Причины, почему нельзя идти на работу больным

#1 Более длительное время выздоровления

Простудные заболевания будет намного проще вылечить, если первые дни провести в щадящем режиме. Во время болезни организм и без того подвергается усиленной нагрузке, и если необходимо концентрироваться - силы расходуются в двойном объеме, в результате чего организму требуется более длительное время, чтобы восстановиться.

Для более скорого улучшения самочувствия необходимо отдохнуть и во время болезни пить достаточно жидкости, чтобы вымыть из организма вирусы и оставленные ими токсины.

Можно пить не только воду, но и имбирный, липовый чай, чай из листьев малины и черной смородины.

Важно также принимать витамин С по 1000-2000 мг в день, так как это помогает сократить длительность болезни.

Если температура не превышает 38°C, принимать жаропонижающие медикаменты нет необходимости, так как повышенная температура - это механизм для защиты организма от инфекции.

#2 Передача болезни коллегам

Кашель и чихание больного коллеги могут не только мешать окружающим - он, что куда неприятнее, может передать вирус другим, так как вирусы обычно заразны.

Особая внимательность требуется в случае, если речь идет о гриппе: он очень агрессивный, и больной опасен для окружающих еще в среднем пять дней с момента появления у него симптомов.

Коллеги могут подхватить вирус не только через вдыхаемый воздух, содержащий вирусы гриппа, но и пользуясь предметами, на которые попали секреты из носа и глотки больного. К тому же на предметах вирус гриппа может жить очень долго - вплоть до десяти дней. Особенно большой вред грипп может нанести коллегам, страдающим от хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых, сахарного диабета, болезней легких, а также беременным и людям старше 65 лет.

#3 Низкая продуктивность

В случае болезни, особенно если повышена температура, а также под влиянием медикаментов голова работает значительно медленнее: уменьшается способность концентрироваться, выполнение обычных задач занимает больше времени, и результат может быть менее качественным.

Кроме того, ухудшается реакция: человек становится невнимательным, не может адекватно оценить ситуацию, и даже путь на работу в автомобиле может оказаться опасным.

#4 Вероятные осложнения и большие расходы на лечение