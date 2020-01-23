Жители Кенгарагса собирают подписи: им нужна площадка для собак

Жительница Кенгарагса, девятиклассница Рина, в интервью программе телеканала TV3 900 sekundes рассказала, что каждый день не может ездить со своей крупной собакой в лес, где питомец мог бы нормально погулять. Району очень нужно место, где можно отпустить собаку побегать без поводка. С позицией Рины согласны и другие жителя микрорайона.

В столице на данный момент есть пять площадок для выгула собак без поводка, отмечает Рижская дума. Средств на строительство новой - нет. Ближайшая площадка для выгула собак к Кенгарагсу - в Пурвиемсе.

"С учетом того, что для такой площадки потребуется не только средства на само строительство, но и на содержание, на данный момент это невозможно. Например, площадка для выгула собак на улице Экспорта обошлась в 48 тысяч евро, а ежегодное содержание стоит 11 тысяч евро", - поясняет представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Лана Пунтуса.

Поступления в бюджет от уплаты пошлина на содержание собак - небольшие. В прошлом году они составили 85 тысяч евро, а расходы на сферу благосостояния животных составили более 400 тысяч евро. Эти средства тратят на уход за бездомными и бродячими животными. решением может стать обращение в Восточную исполнительную дирекцию Риги.