Памела Андерсон: "Он решил, что будет весело изнасиловать меня вшестером"

Детство Памелы проходило в Канаде. Оно было тяжелым и безрадостным. Отец Андресон был алкоголиком, а мать работала официанткой в двух местах, чтобы прокормить семью.

"У меня не было легкого детства", - рассказала Памела.

Андерсон очень любила родителей, но начиная с 6 лет ее оставляли с няней, которая развращала ее на протяжении четырех лет.

Следующий эпизод с Андерсон произошел в возрасте 12 лет. Памела пошла с подружкой в гости к ее бойфренду. В доме также находился и старший брат юноши.

"Пока она была занята, старший брат ее друга решил научить меня нардам, что привело к массажу спины. Потом меня изнасиловали. Это был мой первый гетеросексуальный опыт... Мне было 12, а ему 25", - призналась она.

Сексуальное насилие продолжилось и в подростковом возрасте. Памела рассказала, что ее школьный парень якобы организовал групповое изнасилование.

"Он решил, что будет весело изнасиловать меня вшестером", - отмечает Андерсон.