Памела Андерсон: "Он решил, что будет весело изнасиловать меня вшестером"

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон рассказала СМИ про ужасающие случаи насилия со стороны мужчин и женщин. Об этом пишет The Sun.
Детство Памелы проходило в Канаде. Оно было тяжелым и безрадостным. Отец Андресон был алкоголиком, а мать работала официанткой в двух местах, чтобы прокормить семью.
"У меня не было легкого детства", - рассказала Памела.
https://t.co/MlgxRDnvIi pic.twitter.com/5xev83sEDu— Pamela Anderson (@pamfoundation) 20 января 2020 г.
Андерсон очень любила родителей, но начиная с 6 лет ее оставляли с няней, которая развращала ее на протяжении четырех лет.
Следующий эпизод с Андерсон произошел в возрасте 12 лет. Памела пошла с подружкой в гости к ее бойфренду. В доме также находился и старший брат юноши.
"Пока она была занята, старший брат ее друга решил научить меня нардам, что привело к массажу спины. Потом меня изнасиловали. Это был мой первый гетеросексуальный опыт... Мне было 12, а ему 25", - призналась она.
Сексуальное насилие продолжилось и в подростковом возрасте. Памела рассказала, что ее школьный парень якобы организовал групповое изнасилование.
"Он решил, что будет весело изнасиловать меня вшестером", - отмечает Андерсон.
После всего произошедшего Андерсон всерьез обдумывала суицид. Она признается, что до сих пор не может научиться доверять людям.
@CocoDeMerUK #icon lingerie collaboration pic.twitter.com/y66ZySXpq7— Pamela Anderson (@pamfoundation) 25 января 2020 г.