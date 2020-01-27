В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Известно, что уже сутки актриса и не выходит на связь с родными. Об этом сообщил PR-директор артистки Ян Трунцев в соцсетях.
Сообщение появилось во всех аккаунтах звезды: "ВКонтакте", Instagram и Facebook.
Как сообщает Lenta.ru, ни один из этих аккаунтов официально не подтвержден.
Примечательно, что 26 января на Instagram-странице Наталья писала, что заканчивает путешествие по Швейцарии.
(орфография и пунктуация сохранены)
"Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем", - значилось в сообщении Яна Трунцева.
Директор сообщил, что звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент PR-директор пытается связаться с сыном Натальи и узнать хоть что-то.
В комментариях помощники сообщили, что уже начали обзванивать местные больницы, но пока новостей нет.