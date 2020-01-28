Видео: Наталья Андрейченко вышла на связь

Оказывается, звезду фильма "Мэри Поппинс, до свидания" увезли в джунгли, где находилось специальное поселение с духовными лидерами из разных стран мира.

"Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence" / "молчание"", - объяснила актриса.

Она находилась в полном уединении. Никто не смел ее беспокоить. Андрейченко объяснила, что ей было необходимо "освободиться и набраться сил".

Актриса отметила, что ее доставили домой в понедельник вечером. Только тогда она включила телефон и увидела, что ее ищут.

Наталья Эдуардовна призналась, что готова сейчас расплакаться. Актриса удивилась, что столько людей о ней беспокоились и начали ее искать. Уезжая от подруги, она отключила телефон и даже не подумала, что ее могут искать.

"Спасибо вам большое за вашу любовь, за ваше сочувствие", - сказала Андрейченко на видео.