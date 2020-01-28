Кристина Орбакайте сломала ногу

Российская артистка Кристина Орбакайте сообщила своим поклонникам, что сломала ногу. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы", - написала Кристина.
48-летняя певица объяснила, что у нее перелом лодыжки. Теперь нельзя наступать на ногу минимум 6 недель.
"К сожалению, мои февральские концерты и спектакли я вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", - сообщила она.
На публикацию звезды сразу отреагировали друзья и коллеги. Все они желали атистке здоровья и скорейшего выздоровления.
"Выздоравливай, Кристи", - написала Юлия Проскурякова.
Не остался в стороне и звездный отчим Максим Галкин: "Ну, вот те на".
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Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку 🙏❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше