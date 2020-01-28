Вт, 28.01.2020
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Кристина Орбакайте сломала ногу

Кристина Орбакайте

ФОТО: https://www.instagram.com/orbakaite_k

Российская артистка Кристина Орбакайте сообщила своим поклонникам, что сломала ногу. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram. 

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы", - написала Кристина.  

48-летняя певица объяснила, что у нее перелом лодыжки. Теперь нельзя наступать на ногу минимум 6 недель.

"К сожалению, мои февральские концерты и спектакли я вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", - сообщила она. 

На публикацию звезды сразу отреагировали друзья и коллеги. Все они желали атистке здоровья и скорейшего выздоровления.  

"Выздоравливай, Кристи", - написала Юлия Проскурякова. 

Не остался в стороне и звездный отчим Максим Галкин: "Ну, вот те на".

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