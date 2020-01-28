Кристина Орбакайте сломала ногу

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы", - написала Кристина.

48-летняя певица объяснила, что у нее перелом лодыжки. Теперь нельзя наступать на ногу минимум 6 недель.

"К сожалению, мои февральские концерты и спектакли я вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", - сообщила она.

На публикацию звезды сразу отреагировали друзья и коллеги. Все они желали атистке здоровья и скорейшего выздоровления.

"Выздоравливай, Кристи", - написала Юлия Проскурякова.