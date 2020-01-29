Ср, 29.01.2020
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  • "Я летала на том же вертолете": Кайли Дженнер о трагической смерти Коби Брайанта

"Я летала на том же вертолете": Кайли Дженнер о трагической смерти Коби Брайанта

ФОТО: instagram.com/kyliejenner/

Американская модель Кайли Дженнер опубликовала в сториз своего Instagram снимки трагически погибших в авиакатастрофе Коби Брайанта и ещё восьми человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

at loss for words right now. praying for this beautiful family.

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"Я до сих пор не могу в это поверить. Это был вертолет, на котором я время от времени летала с тем самым пилотом Арой. Он был таким хорошим человеком", – написала звезда.

Ара Зобаян был профессиональным пилотом. Он был высоко квалифицированным инструктором с 2007 года.

ФОТО: instagram.com/kyliejenner

"Ара был крутым пилотом, пилотом-инструктором, чартерным пилотом и по-настоящему великим человеком… Ара был тем, кто всегда был сдержанным, спокойным и собранным. Если спросить его близких, то они скажут, что Ара был профессионалом в своей области и добрым человеком. А еще он классно шутил", – приводит слова его близкого друга Джареда Йоахима Peopletalk.

26 января стало известно, что вертолёт с 41-летним Брайантом на борту, разбился в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. Вместе со спортсменом погибла его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта. По предварительной версии, трагедия произошла из-за тумана. 

Также СМИ писали о том, что у семьи Брайанта была договоренность - никогда не летать вместе одним вертолетом.

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