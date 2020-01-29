Ср, 29.01.2020
У Израиля не было никакой заметной нужды в организации столь пафосной трибуны для президента РФ. Как не было никакой необходимости создавать впечатление, что в Иерусалиме (и тем более - в Яд ва-Шем) проводится очередной проплаченный "путинг". А именно так расценили форум многие в мире. Иван Пауков, специально для TVNET

Поклонники подозревают Ольгу Бузову в беременности

ФОТО: instagram.com/buzova86/

В прошлые выходные Ольга отпраздновала 34-летие в компании подруг. Наблюдая в Сети за именинницей в облегающем платье, фанаты разглядели слегка округлившийся живот, пишет StarHit. 

Ряд фанатов Ольги сразу же связал этот факт с недавним обсуждением увеличившейся груди звезды — такое часто случается с беременными девушками.

Другие поклонники Ольги говорят, что на празднике в Москве девушка практически не притронулась к спиртному, а незадолго до этого, будучи в Таиланде тщательно следила за своим питанием.

В окружении певицы прокомментировали эту догадку. 

"Оля не беременна, они с Давой так далеко пока не заглядывают", — рассказали изданию StarHit в близком окружении певицы. 

Главная причина слухов о пополнении — это то, что Бузова наконец-то нашла свою вторую половину. 

Напомним, перед Новым годом теледива представила своего избранника - блогера и певца Давида Манукяна.

Ходят слухи, что любовь зародилась во время съемок  клипа "Лайкер", где Манукян сыграл главную мужскую роль.

Перед Новым годом влюбленные выпустили совместную песню "Мандаринка". Потом Давид и Ольга провели каникулы на горнолыжном курорте Куршевеле и отправились в Таиланд. Именно там Ольга и отметила свой 34-й день рождения.

Кроме того, Дава организовал вертолетную прогулку, показав имениннице красоты Пхукета с высоты птичьего полета.

Ходят слухи, что он сделал предложение Ольге во время полета.

Позже Ольга собрала своих подруг в ресторане на тайный ужин. Мужчин среди них не было. 

ФОТО: instagram.com/buzova86

Журналисты уверены, что Бузова и Манукян отправятся в ЗАГС уже в этом году.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ