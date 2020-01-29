Поклонники подозревают Ольгу Бузову в беременности

Ряд фанатов Ольги сразу же связал этот факт с недавним обсуждением увеличившейся груди звезды — такое часто случается с беременными девушками.

Другие поклонники Ольги говорят, что на празднике в Москве девушка практически не притронулась к спиртному, а незадолго до этого, будучи в Таиланде тщательно следила за своим питанием.

В окружении певицы прокомментировали эту догадку.

"Оля не беременна, они с Давой так далеко пока не заглядывают", — рассказали изданию StarHit в близком окружении певицы.

Главная причина слухов о пополнении — это то, что Бузова наконец-то нашла свою вторую половину.

Напомним, перед Новым годом теледива представила своего избранника - блогера и певца Давида Манукяна.

Ходят слухи, что любовь зародилась во время съемок клипа "Лайкер", где Манукян сыграл главную мужскую роль.

Перед Новым годом влюбленные выпустили совместную песню "Мандаринка". Потом Давид и Ольга провели каникулы на горнолыжном курорте Куршевеле и отправились в Таиланд. Именно там Ольга и отметила свой 34-й день рождения.

Кроме того, Дава организовал вертолетную прогулку, показав имениннице красоты Пхукета с высоты птичьего полета.

Ходят слухи, что он сделал предложение Ольге во время полета.

Позже Ольга собрала своих подруг в ресторане на тайный ужин. Мужчин среди них не было.

ФОТО: instagram.com/buzova86