Первый канал удалил, а потом вернул выпуск "Вечернего Урганта", возмутивший верующих

Выпуск программы "Вечерний Ургант", который вышел в эфир 7 января, был временно удален с сайта Первого канала и с канала передачи на YouTube, пишет "Медуза".
Причины временного исчезновения выпуска с канала пока не сообщаются, отмечает издание.
Незадолго до этого ведущий "Вечернего Урганта" извинился перед верующими, чьи чувства мог задеть коллаж, показанный в выпуске 7 января. Коллаж показывал голливудского актёра Николаса Кейджа (он родился 7 января) в виде младенца Христа в яслях в окружении "волхвов" — режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.
После данного рождественского выпуска программы депутат Госдумы Николай Земцов направил в генпрокурору просьбу возбудить уголовное дело в отношении Ивана Урганта за оскорбление чувств верующих.
В выпуске, который вышел 27 января, Иван сказал, что коллаж был "сомнительным", а его попытка пошутить стала "не самой удачной".
"Я хочу всем напомнить, наше шоу — юмористическое. Все, чего мы хотим, это развлекать, шутить, а не оскорблять, — заявил он. — Чтобы оставаться интересным и актуальным шоу, мы берем все, с чем мы встречаемся в повседневной жизни. В том числе и с религией. Мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни. Именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней, в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой. Но что очень важно, делать это без злого умысла и издевательского тона. Это вообще не стиль нашей программы. Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства", - сказал Ургант.
"(..) Все, кто считает себя оскорбленным, примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятья", - принёс свои извинения Иван.
Обращение Ивана Урганта к оскорбленным верующим и знакомство с новым правительством: