Первый канал удалил, а потом вернул выпуск "Вечернего Урганта", возмутивший верующих

"Я хочу всем напомнить, наше шоу — юмористическое. Все, чего мы хотим, это развлекать, шутить, а не оскорблять, — заявил он. — Чтобы оставаться интересным и актуальным шоу, мы берем все, с чем мы встречаемся в повседневной жизни. В том числе и с религией. Мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни. Именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней, в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой. Но что очень важно, делать это без злого умысла и издевательского тона. Это вообще не стиль нашей программы. Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай бог, оскорбить чьи-то чувства", - сказал Ургант.