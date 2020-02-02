Цена современного образа жизни - опасные боли, грозящие менингитом

Резкое охлаждение мышц шеи ухудшает циркуляцию крови

И летом, и зимой нужна осторожность при посещении публичных мероприятий и нахождении в помещениях, которые интенсивно проветриваются при помощи вентиляторов и кондиционеров, поскольку резкое охлаждение мышц шеи может стать причиной мышечных болей и ухудшить циркуляцию крови.

Это, в свою очередь, может вызвать не только дискомфорт и сильные головные боли, но даже головокружение и обморок,

поскольку при сужении сосудов нарушается кровоснабжение.

Если боли в области шеи чередуются с болями в плече, причиной могут быть износившиеся с годами или поврежденные из-за травмы межпозвоночные диски, которые зажимают нервные окончания и вызывают боль.

Боль в области шеи может возникнуть и через несколько лет после травмы

Причиной болей могут быть различные травмы, особенно если были затронуты позвонки в области шеи. Следует отметить, что боль может появиться не сразу, а через несколько лет после травмы, и

со временем она может становиться более сильной, поскольку в структуре костей и позвонков происходят изменения.

Спондилез, связанный с дегенеративными изменениями в позвонках и наростами на костях, также может проявляться в виде болей в области шеи и плеч. Боли в этой зоне могут также быть признаком артрита.

Ноющая боль в шейной области может быть одним из первых симптомов менингита

Чаще всего боли в шейно-плечевой области связаны с повседневными привычками, однако ригидность мышц шеи и сильная головная боль могут также быть одними из первых симптомов менингита.

Он часто проявляется в виде головных болей (главным образом в области затылка), высокой температуры, ноющей боли в шейно-плечевой зоне и мышцах, тошноты, рвоты и головокружений.

Менингит могут вызвать как различные бактерии, так и вирусы, однако сейчас более широко распространен вирусный менингит, который может быть также осложнением различных инфекционных заболеваний, например, туберкулеза. В случае подозрений на менингит нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Движение и укрепление мышц

"Чтобы не стать жертвой боли, важно следить за своими повседневными привычками и избегать таких, которые вызывают или усиливают боль. Основой хорошего самочувствия любого человека является здоровый и активный образ жизни.

Недостаточная подвижность и повышенная масса тела создают дополнительную нагрузку на мышцы и могут привести к болям.

Кроме того, каждому человеку рекомендуется заняться укреплением мышц спины вместе с физиотерапевтом", - напоминает фармацевт Анна Кивлениеце.