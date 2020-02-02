Цена современного образа жизни - опасные боли, грозящие менингитом
Причины болей в шейно-плечевой области могут быть различными - от неправильной осанки и позы во сне и вплоть до такого серьезного заболевания, как менингит.
Боли в этой зоне создают дискомфорт, их может дополнять головокружение, головная боль, боль в области лба и звон в ушах. Более подробно о привычках и причинах, вызывающих боли в шее и плечах, рассказывает фармацевт Анна Кивлениеце.
"Под влиянием современного образа жизни с болями в шейной области сталкиваются многие.
Это связано как с малоподвижным образом жизни и работой, нагружающей одну группу мышц, так и с чрезмерным нахождением у экранов гаджетов.
Чтобы избежать возникновения боли, самое главное - пересмотреть свои повседневные привычки и, если боль не проходит длительное время, проконсультироваться с врачом о наиболее подходящем решении", - предупреждает фармацевт.
Сидячая работа
Одна из самых распространенных причин болей в шейно-плечевой зоне - неправильная осанка и зажатая поза при сидении в кресле.
Из-за этого на мышцы в области шеи ложится слишком большая нагрузка, возникают напряжение и спазмы, вызывающие мышечные боли.
Поэтому так важно, чтобы рабочее место за столом было подогнано под человека: чтобы шея, когда он смотрит в экран, была в нейтральном и свободном положении, чтобы была возможность отрегулировать высоту кресла, а руки могли удобно работать с клавиатурой. Подлокотники должны быть расположены так, чтобы плечи были свободны.
- Во время работы нужно сидеть в правильной позе и делать перерывы длительностью 1-2 минуты каждые 20 минут или же 15-минутную паузу после 45 минут работы. В это время необходимо подвигаться - размять мышцы шеи, медленно и бережно поворачивая голову из стороны в сторону.
Внимательность необходима и при монотонной работе
Внимательными к своему телу нужно быть не только людям, проводящим свой рабочий день сидя, но и тем, чья работа задействует в основном одну группу мышц, нагрузка на которую может оказаться чрезмерной, как, например, при малярных работах.
Кроме того, если долгое время ехать за рулем, ехать со сгорбленной спиной или спать без защитной подушки для шеи, можно также столкнуться с болью.
Матрас и подушку нужно подобрать в соответствии с позой сна
Частая причина скованности и болей в шее - неподходящие матрас и подушка: они должны быть подобраны в соответствии с позой сна и особенностями каждого организма. Если человек страдает от болей в спине, желательно выбирать жесткий матрас, который поддерживает тело и удерживает его в эргономически правильном положении, но следует учитывать и привычную позу сна. Хорошим выбором будет ортопедический матрас, однако об этом рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Шея во время сна должна быть прямой, а подушка должна одновременно поддерживать как позвоночник, так и голову и шею.
Более мягкую подушку рекомендуется выбирать тем, кто спит на животе. Однако если подушка или матрас будут слишком мягкими, это будет создавать дополнительную нагрузку на голову и мышцы шеи, так что скованность и боль будут ощущаться сразу же после пробуждения.
Резкое охлаждение мышц шеи ухудшает циркуляцию крови
И летом, и зимой нужна осторожность при посещении публичных мероприятий и нахождении в помещениях, которые интенсивно проветриваются при помощи вентиляторов и кондиционеров, поскольку резкое охлаждение мышц шеи может стать причиной мышечных болей и ухудшить циркуляцию крови.
Это, в свою очередь, может вызвать не только дискомфорт и сильные головные боли, но даже головокружение и обморок,
поскольку при сужении сосудов нарушается кровоснабжение.
Если боли в области шеи чередуются с болями в плече, причиной могут быть износившиеся с годами или поврежденные из-за травмы межпозвоночные диски, которые зажимают нервные окончания и вызывают боль.
Боль в области шеи может возникнуть и через несколько лет после травмы
Причиной болей могут быть различные травмы, особенно если были затронуты позвонки в области шеи. Следует отметить, что боль может появиться не сразу, а через несколько лет после травмы, и
со временем она может становиться более сильной, поскольку в структуре костей и позвонков происходят изменения.
Спондилез, связанный с дегенеративными изменениями в позвонках и наростами на костях, также может проявляться в виде болей в области шеи и плеч. Боли в этой зоне могут также быть признаком артрита.
Ноющая боль в шейной области может быть одним из первых симптомов менингита
Чаще всего боли в шейно-плечевой области связаны с повседневными привычками, однако ригидность мышц шеи и сильная головная боль могут также быть одними из первых симптомов менингита.
- Он часто проявляется в виде головных болей (главным образом в области затылка), высокой температуры, ноющей боли в шейно-плечевой зоне и мышцах, тошноты, рвоты и головокружений.
Менингит могут вызвать как различные бактерии, так и вирусы, однако сейчас более широко распространен вирусный менингит, который может быть также осложнением различных инфекционных заболеваний, например, туберкулеза. В случае подозрений на менингит нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Движение и укрепление мышц
"Чтобы не стать жертвой боли, важно следить за своими повседневными привычками и избегать таких, которые вызывают или усиливают боль. Основой хорошего самочувствия любого человека является здоровый и активный образ жизни.
Недостаточная подвижность и повышенная масса тела создают дополнительную нагрузку на мышцы и могут привести к болям.
Кроме того, каждому человеку рекомендуется заняться укреплением мышц спины вместе с физиотерапевтом", - напоминает фармацевт Анна Кивлениеце.
Подготовлено в сотрудничестве с Aphoteka.