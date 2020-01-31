Коронавирус: все, что нужно знать 31 января

Про коронавирус шутить нельзя

Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы по факту распространения в социальных сетях ложной информации о коронавирусе.

На этой неделе больница им. П. Страдыня сообщила, что людей вводят в заблуждение ложной информацией о коронавирусе в Латвии, якобы, в больницу поступили первые пациенты. Минздрав сообщил, что, скорее всего, ложные новости распространяет Ник Эндзиньш, известный в Латвии как "бизнесмен фейковых новостей".

МИД призывает не ездить туда, где обнаружен вирус

Учитывая распространение нового коронавируса за пределы Китая и зарегистрированные случаи заражения в Азии, Европе и других частях мира, Министерство иностранных дел (МИД) призывает путешественников соблюдать общие меры предосторожности, сообщили агентству LETA в министерстве.

В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае МИД призывает путешественников не совершать поездок в провинцию Хубэй и тщательно взвесить необходимость поездок в Китай.

Коронавирус в Великобритании и России

"Мы можем подтвердить, что у двух пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, были положительные тесты на коронавирус", - сообщило министерство здравоохранения Соединенного Королевства. Пациенты получают специальное лечение, а министерство, в свою очередь пытается определить, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания, с кем успели контактировать зараженные передает агентство "Интерфакс".

Так же сегодня в России выявлены двое больных коронавирусом - граждане Китая, проживающие в Забайкалье и Тюменской области. По сообщению телеканала "Дождь", Россия ограничила авиасообщение с Китаем, остались рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Италия объявила о чрезвычайном положении

В четверг правительство Италии объявило о чрезвычайном положении - у двух туристов из Китая обнаружен коронавирус. Министр здравоохранения Роберто Сперанса объявил декрет о прекращении всего авиасообщения с Китаем. Правительство страны заявило, что, пожалуй, является первым в ЕС, кто объявит Чп в связи с коронавирусом.

Facebook будет удалять теории заговора про коранавирус

Администрация Facebook объявила о том, что будет удалять публикации и другое содержание про коронавирус на темы, связанные с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям. Посты, в которых призывают не использовать научно-доказанные методы лечения, будут удалены.

Отмена рейсов

Авиакомпаний, отменивших рейсы в Китай, стало больше. О намерении прекратить полеты в эту страну до 9 февраля, сообщила авиакомпания Turkish Airlines. Ранее рейсы отметили Lufthansa, скандинавская SAS, British Airways и др.

Вирус распространяется

По состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах.