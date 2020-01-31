Пт, 31.01.2020
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Дело об отмывании 50 млн евро: прокуратура просит санкцию на еще один арест

Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

По делу об отмывании 50 млн евро в ликвидируемом ABLV Bank прокуратура будет просить у суда санкцию на арест еще одного задержанного, выяснило агентство LETA. 

Суд рассмотрит просьбу прокуратуры завтра, 1 февраля. 

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова - одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро, связанному с ABLV Bank. 

Прокурор Дайнис Штейнбергс после заседания суда заявил, что Овсянников подозревается в отмывании денег в крупном размере и в подделке документов. 

LTV ранее сообщило, что Овсянников был частным банкиром в ABLV Bank. Прокурор подтвердил, что Овсянников был работником банка и был связан со вторым арестованным по этому делу - юристом Андрисом Путниньшем. 

По данным Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной.

Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Как сообщалось, ранее суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к другому подозреваемому по делу об отмывании 50 млн евро - юристу Андрису Путниньшу, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей..

Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. 

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.

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