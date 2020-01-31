Дело об отмывании 50 млн евро: прокуратура просит санкцию на еще один арест

Суд рассмотрит просьбу прокуратуры завтра, 1 февраля.

Как сообщалось, суд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова - одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро, связанному с ABLV Bank.

Прокурор Дайнис Штейнбергс после заседания суда заявил, что Овсянников подозревается в отмывании денег в крупном размере и в подделке документов.

LTV ранее сообщило, что Овсянников был частным банкиром в ABLV Bank. Прокурор подтвердил, что Овсянников был работником банка и был связан со вторым арестованным по этому делу - юристом Андрисом Путниньшем.

По данным Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной.

Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Как сообщалось, ранее суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к другому подозреваемому по делу об отмывании 50 млн евро - юристу Андрису Путниньшу, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей..

Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту.

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.