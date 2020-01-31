У структур ЕС начался спуск флагов Великобритании

Первым был спущен флаг Соединенного Королевства у здания Европейского совета в Брюсселе. Затем последовали флаги у зданий Европарламента в Страсбурге и Брюсселе.

— Georg von Harrach (@georgvh) January 31, 2020

Британцы прощаются с ЕС

В 23 часа в пятницу (в 1 час ночи по латвийскому времени) Великобритания выйдет из Евросоюза, в составе которого провела 47 лет.

В видеобращении, которое планируется показать за час до выхода из блока, премьер-министр Борис Джонсон указал, что Brexit - это "момент, когда встает солнце и поднимается занавес нового акта".

Однако на практике после выхода Великобритании из ЕС мало что изменится, так как начнется переходный период, который продлится минимум до конца года. Во время него большинство правовых норм ЕС по-прежнему будут в силе и в Великобритании, в том числе и правила свободного перемещения лиц.

Оппозиционный лидер лейбористов Джереми Корбин указал, что после Brexit Великобритании "нужно жить дальше", и нужно поддерживать хорошие отношения с ЕС, чтобы они не пали жертвой торгового договора с США.

Корбин добавил, что сегодня - "очень важный день для любого", вне зависимости от того, как он голосовал на референдуме 2016 года.

Кентерберийский архиепископ Джастин Уэлби в радиопередаче ВВС "Today" указал, что британцам сейчас нужно "объединиться в общем видении", вне зависимости от того, "насколько велики разногласия, как этого достичь".

В свою очередь бывший премьер Дейвид Кэмерон признал, что пятница - "очень важный день для нашей страны", и выразил уверенность, что Великобритания "сделанный выбор превратит в удачу".

В то же самое время лидер Партии Brexit Найджел Фараж отметил, что "наконец пришел день, когда мы выбрались на свободу". Он добавил, что это "огромная победа народа над истеблишментом".

В свою очередь противники Brexit в 15 часов прошли шествием по улице Уайтхолл, чтобы "сказать сердечное пока" ЕС.

Галерея: Демонстрация сторонников и противников Brexit

Позднее на парламентской площади собрались сторонники Brexit, а на Даунинг-стрит были установлены часы, который отсчитывают оставшиеся до Brexit минуты.

Здания вдоль Уайтхолл окрашены в цвета флага Соединенного Королевства.

В пятницу в честь выхода из ЕС была выпущена в оборот памятная монета в 50 пенсов.

Однако вопреки желанию "уходильщиков", Биг-бен в 23 часа будет молчать, так как остановка работ по реставрации признана слишком дорогой.

В десять часов Джонсон отдаст распоряжение членам кабинета министра, своим советникам и чиновником гражданской службы, которые были вовлечены в переговоры с Брюсселем.

Их будут угощать английским шампанским и канапе с британскими деликатесами.

В свою очередь в Брюсселе у всех структур ЕС будут спущены флаги Великобритании, из которых один в дальнейшем можно будет осмотреть в музее.

В Шотландии, жители которой на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, предусмотрено зажжение свечей в связи с покиданием блока.