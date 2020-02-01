"Оказалось, она очень просторная": репортаж с закрытой улицы Блауманя

Въезд на Блауманя перегорожен туями в больших горшках, а на перекрестке с улицы Кр. Валдемара стоят экипажи Рижской муниципальной полиции, которые разворачивают автомобили: пересекать ставшую пешеходной улицу сегодня нельзя. Исключение только для трамваев.

Людей на Блауманя немного - далеко не всем хочется гулять под дождем.

Большая часть тех, кто все же пришел, продолжают идти по тротуару - и дело, скорее, не в привычке, а в комфорте - по новой брусчатке шагать куда легче, чем по булыжникам.

На улице стоит вагончик, из которого продают бургеры, а рядом варят солянку в котелке.

На протяжении всего закрытого участка - от улицы А. Чака до ул. Бривибас, установлены бочки, в которых разведен костер - очень кстати в такую дождливую и ветреную погоду.

Над проезжей частью, между домами, натянуты гирлянды - небольшое украшение по случаю закрытия.

Видео: Прогулка по закрытой для транспорта улице Блауманя

Под навесом две девушки предлагают сдать одежду или другие вещи на обмен - отдаешь что-то хорошее, но ненужное, взамен берешь что-то себе. По словам Джессики, девушки, которая руководит проектом, ей инициатива с закрытием улицы нравится - это интересно.

"Я думаю, что в центре это нужно, в Риге такой улицы нет. Мне кажется, улица Блауманя стала бы отличной пешеходной улицей, здесь нет интенсивного движения. Если посмотреть в будни, то люди часто ходят вдоль и поперек этой улицы", - сказала она.

В магазинах - пусто, в кафе - столики заполнены. Продавец одного из бутиков Илона говорит, что конкретно этому магазина закрытие улицы дополнительной прибыли не принесет.

"Гуляют в основном студенты, пожилые люди, семьи с детьми. В нашем магазине дорогая одежда - от 160 евро и до 1000. У нас постоянные клиенты, которые, обычно приезжают на машине, паркуются напротив и идут за покупками", - рассказывает Илона.

По ее словам, сегодня две клиентки позвонили, спросили, действительно ли закрыта улица, и, получив подтверждение, сказали, что не приедут.

Тем временем, продавец еще одного магазина одежды, где более демократичные цены, Эвия, говорит, что ей очень нравится идея с закрытием одной из городских улиц.

"Я не знаю, должна быть это улица Блауманя, или какая-то другая, но это классно - люди гуляют, заходят, что-то покупают.

Сегодня, к сожалению, погода плохая, поэтому трудно оценить результат. Но, я думаю, в общем и целом, это неплохая идея", - поделилась продавщица.

Промокшие до нитки молодые люди едут на велосипедах. В разговоре с TVNET рижане Ренда и Оствальд рассказали, что удивлены тому, какая улица Блауманя широкая.

"Когда здесь все заставлено машинами, а летом еще и террасами кафе, кажется, что улица совсем узкая. А сейчас, оказалось, что она очень просторная", - сказала Ренда. Она, как и Оствальд уверена, что Риге нужна пешеходная улица где-то в центре, а не только в Старом городе.

"Во всех городах есть, а у нас нет", - говорит Оствальд.

Рижанка Элеонора была и на закрытой Тербатас, и сегодня - на Блауманя. "Мне кажется, это хороший эксперимент - можно понять, какая улица, будучи пешеходной, больше понравится людям. Лично я увидела эти улицы с другого ракурса, это всегда интересно.

Мне показалось, что пока лучше сделать пешеходной улицу Блауманя, чем Тербатас - здесь больше кафе и ресторанов",

- говорит она, отмечая, что впереди еще целый год и возможность прогуляться по закрытым улицам. "Жаль, что так не повезло с погодой. Думаю, если бы не было дождя, людей было бы больше", - говорит Элеонора.

Какой закроют следующую улицу - пока не сообщается. Но, сегодня, 1 февраля, рижане и гости города еще могут успеть прогуляться по улице Блауманя, посидеть в одном из многочисленных кафе, принять участие в мероприятиях, организованных студией TV24, у которого сегодня "День отрытых дверей".

Ближе к улице Бривибас стоит палатка, в которой общество Dzīvnieku brīvība собирает подписи за закрытие звероферм. Вечером планируются концерты и различные представления. По наблюдениям агентства LETA, в первой половине дня дети на улице продавали домашние вафли и горячие бутерброды. За пожертвования.

Цель этой инициативы [закрытие улиц для движения автомобилей]– оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды.