Полиция Сигулды пояснила ситуацию перед загадочной смертью молодого парня

Сигулдская муниципальная полиция сообщила, что в ночь на воскресенье, 26 января, она получила от Сигулдского участка Госполиции информацию о том, что поступил вызов в гостевой дом Vālodzes.

Из-за недостатка ресурсов сотрудники Сигулдского участка Госполиции не могли отправиться на вызов, поэтому туда поехали инспекторы муниципальной полиции края.

В информационной системе муниципальной полиции Сигулды зафиксирован ход событий, согласно которому, обе стороны, вовлеченные в конфликт, не предъявляли претензий друг к другу.

В соответствии с Кодексом муниципальной полиции, каждый вызов включает в себя профессиональную и этическую работу, которая требует независимого и профессионального принятия решений в каждом случае в сотрудничестве со всеми сторонами конфликта.

В воскресенье было получено заявление о пропавшем человеке, и инспекторы муниципальной полиции Сигулды уже участвовали в поиске и присутствовали в тот момент, когда был найден Ник.

Согласно имеющейся у представителей полиции информации, возбуждено уголовное дело, в ходе которого выясняются обстоятельства случившегося.

Смерть Ника расследует Государственная полиция. Муниципальная полиция также будет вовлечена и окажет профессиональную помощь в выявлении объективной ситуации.

Как уже сообщал портал TVNET, в Сигулдском крае погиб молодой парень, однако ни его семье, ни полиции обстоятельства произошедшего не ясны. Известно, что мужчина попал в драку и после этого сбежал, чтобы спрятаться во дворе частного дома. Примерно через сутки его нашли лежащим на замерзшей земле без признаков жизни. Ник, по данным полиции, умер от переохлаждения.