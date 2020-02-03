"Истеричка из 2000-х": Наталью Ветлицкую бросила команда стилистов и гримеров

Многочисленные СМИ обсуждают провальное выступление Натальи Ветлицкой на юбилее Дмитрия Маликова. Артистка не только удивила зрителей пением под фонограмму, но и вызвала недоумение своим внешним видом. Об этом пишет Telegram-канал "Антиглянец".
Певица вышла на сцену спустя 14 лет. Ее возвращение готовилось долго и громко. Над новым имиджем звезды работала целая команда. Но появились слухи о якобы уходе всех гримеров.
"Не могу сказать, что после 13 лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко.... По сути это, как с нуля все построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Несмотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я все же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам", - написала в Instagram Наталья.
В Сети обсуждают не только то, что Ветлицкая пела под фонограмму (в которую с трудом попадала), но и ее странный вид.
Укладка с начесом и блестящее платье-халат. Пользователи интернета были в недоумении, увидев бывшую "икону стиля".
Telegram-канал "Антиглянец" обратился к стилисту Вадиму Галаганову, который работал над образом Натальи.
Директор отдела моды российской версии французского глянцевого журнала ELLE Вадим Галаганов заявил, что больше не работает с Ветлицкой.
"Не имею никакого отношения к этому великолепию. Певица Наталья Игоревна Ветлицкая привыкла работать с костюмерами и гримёрами, которые имеют большой опыт работы в начале века, мой скромный опыт стилиста и альтруизм не потянули такую величину", - цитирует мужчину "Антиглянец".
Также появились слухи, о том, что певицу оставила вся команда, работающая на ее возвращением.
"Ведет себя как истеричка из 2000-х", - цитируют бывших коллег журналисты.