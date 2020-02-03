"Истеричка из 2000-х": Наталью Ветлицкую бросила команда стилистов и гримеров

"Не могу сказать, что после 13 лет медитации было легко войти в рабочий процесс. Было совсем не просто, если сказать мягко.... По сути это, как с нуля все построить, но только уже в новых незнакомых условиях. Несмотря на все трудности, благодаря огромной поддержке и помощи многих хороших людей, я все же это осилила. Безмерная благодарность всем моим друзьям и соратникам", - написала в Instagram Наталья.