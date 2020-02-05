Стали известны причины ухода стилистов от Ветлицкой

Ранее СМИ сообщили, что от популярной исполнительницы Натальи Ветлицкой ушли стилисты и гримеры, которые работали над программой возвращения звезды. Продюсер певице объяснил, что произошло на самом деле. Об этом пишет StarHit.ru.
Спустя 15 лет была анонсировала новая программа. Был представлен новый образ певицы. Позже в прессе появились слухи, что команда стилистов и гримеров не смогла сработаться с Ветлицкой. В ситуации помог разобраться продюсер звезды Евгений Финкельштейн.
"Это абсолютно нормальный процесс становления команды. Вопросы как у меня, так и у Натальи были ко многим... Она берет людей, а те не вкладывают в дело душу, не понимают, что от них требуется. От этого все проблемы", - объяснил он.
Известно, что сейчас идет формирование новой рабочей команды. Мужчина не отрицает, что Наталья может быть требовательной, но не видит в этом ничего плохого. Продюсер не исключает, что также среди музыкантов возможны перестановки. Очередное выступление Ветлицкой состоится в уже ближайшее время.
"Она видит себя по-другому, не хочет быть той, какой была раньше. А когда выйдет песня "Магадан", уверен, вообще будет бомба", - подытожил Финкельштейн.