Отмывание 50 млн евро через ABLV Bank: количество фигурантов дела выросло до 13

Прокурор Дайнис Штейнбергс 30 января сообщил журналистам, что по делу проходят 12 лиц, имеющих право на защиту. На тот момент шесть человек были признаны подозреваемыми, а к пяти был применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс. Среди подозреваемых на тот момент были четыре иностранных гражданина.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила, что сейчас подозреваемыми по процессу признаны пять иностранных граждан, то есть общее количество фигурантов дела выросло до 13.

Согласно ранее предоставленной информации и данных, имеющихся в распоряжении передачи Латвийского телевидения De facto, к делу причастны акционер и бывший председатель правления банка Эрнест Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы.

В нее входят также некий швейцарский финансист, несколько граждан Беларуси и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.

В настоящее время под арестом находятся бывший персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и один из граждан Беларуси.