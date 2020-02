Рижане Shadow Club выпустили мощный клип на мировой хит от The Prodigy

Shadow Club – молодая группа из Риги, играющая в жанрах Alternative Rock/Rapcore. Отличительно чертой коллектива является использование театральных и карнавальных масок во время выступлений. Данный клип для артистов является дебютным, команда готовится выпустить полноформатный альбом в 2020 году. В прошлом году свет увидел первый сингл музыкантов Let You Know, который войдёт в будущий релиз.