Рижане Shadow Club выпустили мощный клип на мировой хит от The Prodigy

Свою работу группа обещает презентовать песню на фестивале "Innerfade Fest 13 years", который состоится в клубе Melna Piektdiena, 22 февраля.

ФОТО: Пресс-фото

Shadow Club – молодая группа из Риги, играющая в жанрах Alternative Rock/Rapcore. Отличительно чертой коллектива является использование театральных и карнавальных масок во время выступлений. Данный клип для артистов является дебютным, команда готовится выпустить полноформатный альбом в 2020 году. В прошлом году свет увидел первый сингл музыкантов Let You Know, который войдёт в будущий релиз.

"Такие жанры, как альтернативный рок и рэпкор существуют много лет и проверены временем. Все вариации уже давно обыграны, поэтому сложно привнести в них что-то новое. Наша цель – быть в числе групп, которые постараются эти жанры оживить и путём экспериментов вывести звучание на новый уровень. Что касается Omen – это тоже эксперимент, подборка собственного звучания на основе всеми любимой песни", - отмечает вокалист группы Дан Мирский.

Shadow Club ФОТО: Пресс-фото

Артисты совершенно не хотели утяжелять эту версию. У них было желание создать что-то свое и почтить память ушедшего в 2019 году вокалиста The Prodigy - Кита Флинта.

"Не было цели сделать очень тяжелую метал-версию. При записи мы хотели и оставить оригинальность исполнения, и добавить что-то от себя. Индивидуальность мы старались придать в том числе за счет звучания барабанной партии, которая отличается от оригинального исполнения", - добавляет барабанщик группы Андрей Моисеенко.

ФОТО: Пресс-фото