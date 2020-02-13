Быстро, вкусно и просто: закуски ко Дню Валентина

Чтобы вечер не пришлось проводить за долгой готовкой или ожиданием еды с доставкой из какого-нибудь ресторана, предлагаем вкусные и красивые закуски. Их приготовление не займёт много времени, но доставит много удовольствия, поскольку готовку можно превратить в совместное занятие.

Закуски с рыбой и морепродуктами

Тартар из тунца с авокадо

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Ингредиенты:

50 грамм филе тунца;

50 грамм авокадо;

10 мл оливкового масла;

10 мл лимонного сока;

10 мл соевого соуса;

свежие листья салата на свой выбор.

Приготовление (15 минут)

Приготовление соуса унаги: тщательно взбивая (иначе соус может расслоиться), постепенно добавляйте в оливковое масло соевый соус и лимонный сок.

Приготовление тартара: филе тунца и авокадо нарезаем небольшими кубиками.

На плоскую тарелку ставим специальную цилиндрическую форму для тартара, в нее аккуратно, не прижимая, но и так, чтобы не образовались пустоты, выкладываем первым авокадо, затем тунца, аккуратно поливаем соусом. В конце внимательно снимаем форму так, чтобы не испортить вид блюда.

Сделанную "башню" декорируем свежими листьями салата.

Хрустящие тосты с креветками

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Ингредиенты на 8 порций:

4 ломтика тостового хлеба;

16 очищенных тигровых креветок;

4 столовых ложки сливочного сыра;

2 зубчика чеснока;

немного свежего розмарина;

масло;

соль.

Приготовление (20 минут)

Ломтики белого хлеба смажьте маслом и обжарьте на сковороде или в тостере, а затем намажьте масло тонким слоем - это для того, чтобы хлеб был хрустящим.

Измельчить розмарин и смешать со сливочным сыром.

Очищенный чеснок нужно размельчить, поджарить на небольшом количестве масла, там же обжарить креветки. Добавить немного соли.

Срежьте корочку хлеба, каждый ломтик поделите на четыре части.

На каждый кусочек выкладываем немного сливочного сыра и "сажаем" креветку.

Закуски с мясом

Ветчина с дыней

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Ингредиенты:

150 грамм вяленой ветчины (лучше Серрано);

300 грамм дыни.

Приготовление (10 минут)

Ветчину нарезаем очень тонко.

Из дыни вырезать шарики, выложить на тарелку.

Ветчину сложить или свернуть, расправить на шариках дыни и проколоть сервировочной пикой.

Рулетики из ветчины

Ингредиенты:

100 грамм ветчины;

70 грамм сыра;

2 столовые ложки майонеза;

1/4 чайной ложки горчицы.

Приготовление (15 минут)

Ветчину нужно нарезать тонкими ломтиками. Лучше всего сразу купить порезанную ветчину.

Сыр натереть на тёрке, смешать с майонезом и горчицей.

На ветчину выкладываем сырную смесь и плотно закручиваем.

Вегетарианские закуски

Закуска с сыром Рикотты и вялеными помидорами

Соль не нужна, её заменят каперсы!

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба с семечками;

4 столовых ложки сыра Рикотта;

вяленые помидоры;

каперсы;

свежая петрушка.

Приготовление (10 минут)

На каждый ломтик хлеба намазываем столовую ложку сыра Рикотта.

Сверху кладём вяленые помидоры, добавляем несколько капель масла, затем каперсы и порезанной петрушкой.

Сырная закуска с томатами и базиликом

Ингредиенты:

томаты черри;

шарики моцареллы;

свежий базилик;

соль;

перец.

Приготовление (15 минут)

Разрежьте черри пополам.

На каждую сторону положите лист базилика, а сверху кусочек сыра - всё вместе скрепите деревянной шпажкой.

Посолите и поперчите.