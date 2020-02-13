Икона стиля вернулась? Наталья Ветлицкая смогла реабилитироваться после провала

Ранее в прессе обсуждалось провальное выступление Натальи Ветлицкой на юбилее Дмитрия Маликова. Артистка не только удивила зрителей пением под фонограмму, но и вызвала недоумение своим внешним видом. Позже выяснилось, что команду исполнительницы покинули все стилисты и гримеры.

На красной дорожке Big Love Show 55-летняя Ветлицкая появилась в блестящем платье длиной выше колена с глубоким декольте. Певица эффектно дополнила образ черными лаковыми сапогами и прозрачным топом и продемонстрировала всем свое бесспорное достоинство - стройные ноги.

"Это уже похоже на возвращение Натальи Ветлицкой! Видна рука Евгения Финкельштейна, который взялся организовать ее тур по России. Он шепнул мне на ухо, что почти за год до концертов уже продал 30 процентов билетов, обещал сделать бомбическими ее сольники и верит в успех предприятия!" - цитирует Рутковскую StarHit.ru.